Bidik Penggemar Game dan Esports, TikTok Buka Kompetisi The Greatest Gamer

Jakarta: Media sosial format video pendek yang populer di Tanah Air yaitu TikTok kini ikut membidik pengguna dari segmen gamer dan penggemar esports. Mereka mengumumkan program terbaru bernama The Greatest Gamer.Program ini merupakan sebuah reality show di TikTok yang juga menggandeng tim ternama Evos Esports untuk menggelar kompetisi dan mencari bakat baru di kalangan gamer Indonesia.“Untuk menjadi gamer ataupun atlet esports profesional membutuhkan latihan yang padat, konsentrasi tinggi, serta kondisi fisik dan mental yang prima. Hal ini yang oleh masyarakat, bahwa menjadi gamer itu perlu usaha dan kerja keras,” ungkap Head of Esports Evos Esports, Aldean Tegar.“Program The Greatest Gamer dapat menjadi jendela untuk melihat perjalanan para gamer dan atlet esports untuk menjadi lebih baik dan bisa bersaing di tingkat yang lebih tinggi,” sambungnya.Di kompetisi The Greatest Gamer akan dikumpulkan 10 gamer pemula dari seluruh Indonesia untuk bertanding selama empat minggu. Pemenang kompetisi ini akan memenangkan hadiah senilai Rp100 juta sekaligus kontrak eksklusif untuk menjadi bagian tim Evos Esports.Rangkaian kompetisi The Greatest Gamer akan dibagi ke dalam beberapa fase yaitu fase audisi, fase tantangan, dan babak final di bulan November mendatang. Di sini akan digandeng pihak pengembang game Mobile Legends: Bang Bang yaitu Moonton.“Kami senang bisa menjadi bagian dari The Greatest Gamer" yang menyasar gamer yang baru akan memulai karirnya. Hal ini membuat kami yakin bahwa melalui acara ini mereka dapat meningkatkan kemampuan dasar yang diperlukan untuk menjadi gamer dan atlet esports profesional,” ujar Head of Indonesia Marketing Moonton, Summer Ding.Director Business Development TikTok SEA, ANZ & SEA, Vanessa Brown mengaku bahwa pertumbuhan positif dunia game juga terlihat di TikTok dan di dalamnya komunitas gamer semakin bertumbuh.“Dengan semakin banyaknya gamers di TikTok, kami senang sekali melihat komunitas gaming bisa menghadirkan konten yang orisinil dan otentik dan menambah keberagaman di platform kami,” tutur Vanessa.“Harapan kami, program The Greatest Gamer dapat menjadikan TikTok sebagai rumah baru bagi para gamer untuk menunjukkan kreativitas serta menumbuhkan komunitas yang sudah ada,” pungkas Vanessa.(MMI)