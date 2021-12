NBA 2K League Indonesia, Wadah Penggila Basket Virtual

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Dalam beberapa tahun terakhir, esports menjadi skena yang paling digandrungi masyarakat Indonesia. Namun, wadah untuk para penggemar basket khususnya pemain NBA 2K untuk berkembang terbilang jarang.Berangkat dari keresahan tersebut, NBA 2K League Indonesia hadir demi mewujudkan keinginan penggila basket yang ingin mengasah kemampuan secara virtual. Kompetisi ini akan dimulai pada 13 Desember dengan 11 peserta.Bila biasanya kompetisi NBA 2K diikuti pemain profesional, kali ini komunitas yang menjadi pemeran utama. Harapannya adalah agar hype basket bisa semakin berkembang di Indonesia.Hadiah yang disiapkan panitia juga tak main-main. Selain pemenang, NBA 2K League Indonesia juga menyiapkan penghargaan individu seperti Most Valuable Player (MvP), Most Defensive Player Regular Season, All 1st Team Regular Season, dan Finals MvP.“Tujuannya agar para pemain NBA 2K ada wadah untuk mengasah diri. Ke depan, kami juga ingin komunitas semakin berkembang dan pemain 2K semakin banyak,” ujar ketua panitia NBA 2K League Indonesia, Norman Tarunadi.NBA 2K League Indonesia juga mencakup berbagai golongan baik senior dan junior. Range usia para peserta ada di usia 13 sampai 40 tahun.“Kami juga mengajak seluruh daerah di Indonesia berpartisipasi. Ada peserta yang berasal dari Makassar, Nusa Tenggara, dan juga Maros,” ujar Norman.NBA 2K League Indonesia memerebutkan total hadiah sebesar Rp 8.500.000. Adapun penghargaan individu seperti MvP dan lainnya juga mendapatkan uang tunai.- Bins Ballers Brotherhood- GoalDigger- Invicta- Last Second- SSH- T2K- T2K ChickenFlour- Warga Malam Basketball- We The Four- West Bandits Diablo- West Bandits Rustler