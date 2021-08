Indonesia Tunjukan Eksistensi di Kancah Wild Rift SEA Championship

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Meskipun League of Legends: Wild Rift masih berusia sangat mudah antusiasme di Indonesia diklaim sangat besar. Pihak One Up Organizer yang merupakan mitra resmi Riot Games di Tanah Air menyebut bahwa eksistensi Indonesia di kancah Wild Rift Asia Tenggara sangat kuat.Hal tersebut dilihat dari kegigihan peserta turnamen Wild Rift SEA Icon Series Indonesia: Fall Season. Rangkaian turnamen yang berlangsung sejak bulan Juni dan akan berakhir pada bulan September diklaim menampilkan banyak permainan terbaik."Kami sangat bersemangat bisa kembali menyelenggarakan turnamen Fall Season, yang merupakan turnamen season kedua dari rangkaian turnamen Wild Rift SEA Icon Series Indonesia," ujar Managing Director One Up Organizer, Robert Siedharta."Kami juga sangat senang melihat skena Wild Rift esports yang semakin diterima oleh para pecinta game mobile, sehingga saat ini kita bisa melihat perkembangan dan pertumbuhan dari skena esports Wild Rift di Indonesia," ungkapnya.Wild Rift SEA Icon Series Indonesia: Fall Season diklaim diikuti oleh 212 tim yang diseleksi lewat rangkaian turnamen hingga menyisakan empat tim terbaik yaitu Echo Esports, Boom Esports, MBR Esports, dan Eagle365 untuk memperebutkan gelar Champion.Di rangkaian turnamen tadi juga diperlihatkan sejumlah tim baru dari komunitas penggemar game LoL: Wild Rift di antaranya Joker Squad, As a Team, dan Team OKE disebut sebagai tiga tim komunitas terbaik karena mampu lolos hingga Group Stage.“Indonesia merupakan salah satu regional esports Wild Rift kami yang paling menarik, dan kami menantikan untuk bisa melihat pertandingan menegangkan pada final turnamen Fall Season mendatang,” tutur Head of Esports Riot Games SEA, Hong Kong, and Taiwan, Chris Tran."Kami sangat bangga melihat pertumbuhan ekosistem esports Wild Rift yang sangat signifikan, terutama di Asia Tenggara, kami juga tidak sabar untuk segera menghadirkan lebih banyak kegiatan regional dan juga global," tambahnya.(MMI)