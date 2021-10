Garena Bakal Gelar Turnamen Free Fire Indonesia Masters dan AOV International Championship 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Garena sebagai publisher game yang besar lewat sejumlah franchise game mobile bakal menggelar dua turnamen esports besar dari Free Fire dan Arena of Valor (AOV). Keduanya dibedakan menjadi turnamen tingkat nasional dan internasional yang sama-sama bergengsi.Di game Free Fire, Garena bakal menggelar Grand Finals Free Fire Indonesia Masters (FFIM) 2021 Fall pada tanggal 24 Oktober 2021. Di sini sudah ada 12 tim yang terpilih untuk saling memperebutkan titel juara dan tim terbaik dari turnamen nasional tersebut.12 tim tadi adalah The Pillars Gladius, Echo Esports, First Raiders, DG Esports, ThePrime Esports, dan West Bandits Esports. Mereka akan bergabung dengan tim lain yang sudah lolos lebih dulu yaitu Island of Gods, Siren GPX, SES Alfaink, NXL Ligagame, Onic Olympus, dan Evos Divine.Meski hanya mencetak satu Booyah!, tim asal divisi 2 Free Fire Master League Season IV The Pillars Gladius menunjukkan bahwa mereka pantas untuk lolos ke babak Grand Finals dengan mencetak poin tertinggi yakni 82 poin.The Pillars Gladius akan ditemani dua tim divisi 2 lainnya, yakni Echo Esports yang lolos dengan menduduki peringkat kedua, dan West Bandits Esports yang lolos di posisi keenam.Berhasil mencetak satu Booyah! Aura Ignite harus pulang dengan tangan kosong karena hanya berhasil mengumpulkan 41 total poin, selisih delapan poin dari West Bandits Esports yang berada di posisi keenam.Tim yang dipunggawai oleh “Bocil Ajaib” Rasyah, Evos Immortal, juga tampil kurang memuaskan di debut offline mereka, dengan berada di posisi sebelas klasemen dan torehan poin yang sama dengan tim Rosugo Esports asal solo yang harus puas berada di posisi bontot karena jumlah kill yang lebih sedikit.Di game Arena of Valor (AOV), Garena akan menggelar turnamen internasional bernama AOV International Championship (AIC) 2021: 5th Anniversary yang menyediakan hadiah total hingga USD1 juta atau senilai Rp14 miliar, diklaim dua kali lipat dari hadiah turnamen sebelumnya.AOV International Championship 2021 bakal berlangsung tanggal 27 November hingga 19 Desember 2021. Di sini 14 tim dari region Chinese Taipei, Thailand, Vietnam, Indonesia, Jepang, Korea, Tiongkok, dan MSP (Malaysia, Singapura, Filipina) akan bertanding menjadi tim terbaik.Sayangnya Indonesia hanya mendapatkan kesempatan mengirim satu tim perwakilan sementara region Chinese Taipei, Vietnam, dan Thailand mendapatkan tiga slot tim. Rangkaian turnamen dibagin menjadi Group Stage, Quarter Finals, Semifinal, dan Grand Final.