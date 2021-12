Buka Voting, Telkomsel Gelar Dunia Games Awards 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Dunia Game sebagai portal ekosistem dan konten gaming sekaligus esports dari Telkomsel berencana untuk menggelar bertajuk Dunia Games Awards 2021 pada tanggal 23 Desember mendatang. Momen ini diklaim Telkomsel sebagai pencapaian dan komitmen dukungan industri game di Indonesia.“Ajang Dunia Games Awards 2021 merupakan bentuk komitmen Telkomsel untuk terus memaksimalkan perannya sebagai enabler,” ungkap Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Nirwan Lesmana.“Bukan hanya memperkuat ekosistem gaming dan esports Indonesia melalui pengembangan platform Dunia Games maupun perhelatan berbagai kompetisi, melainkan juga melalui pemberian apresiasi kepada seluruh pihak, mulai dari gamer hingga pengembang game lokal yang telah memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan industri terkait,” jelasnya.Pada Dunia Games Awards 2021 akan diberikan apresiasi kepada para gamer, atlet esports profesional, content creator, esports organizer, publisher dan developer game lokal, celebrity gamer hingga fans club esports yang akan terbagi ke dalam 17 kategori.Berbagai kategori tersebut meliputi nominasi untuk esports Male dan Female Player of the Year, esports Team of the Year, Game of the Year, Cosplayer of the Year, Coach of the Year, dan yang spesial akan ada Lifetime Achievement yang diberikan dalam ajang DGA 2021.Kandidat yang masuk di setiap kategori nominasi dipilih berdasarkan penyeleksian ketat dan survei melalui Dailysocial.Telkomsel turut menggandeng 23 Panelist dengan berbagai latar belakang di industri gaming dan esports Indonesia, seperti dari media esports, esports organizer, CEO organisasi esports, dan publisher game lokal untuk menyeleksi ratusan lebih kandidat hingga tersisa lima terbaik.Para pemenang yang berhak mendapatkan apresiasi di ajang DGA 2021 ini dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme vote yang dilakukan secara daring di situs dgawards.duniagames.co.id mulai dari 1 sampai 14 Desember 2021.“Melalui ajang penghargaan ini, Telkomsel bukan hanya ingin mengapresiasi, melainkan juga menyampaikan bentuk komitmennya untuk selalu mendukung siapa pun yang ingin terus bergerak maju melalui karya, kontribusi, hingga prestasi yang dapat menginspirasi,” pungkas Nirwan.