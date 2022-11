Telkomsel dan Dunia Games Beri Penghargaan Apresiasi Insan Industri Game dan Esports

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Komitmen Telkomsel mendukung industri game dan esports di Tanah Air lewat platform Dunia Games kembali ditunjukkan lewat rangkaian acara Dunia Games Awards (DGA) 2022 yang berlangsung kemarin malam.Acara ini digelar di Basket Hall Senayan, Jakarta, dan disiarkan live secara eksklusif di aplikasi MAXstream, channel YouTube dan TikTok Dunia Games, pada 28-30 Oktober 2022.Telkomsel mengumumkan dan memberikan penghargaan kepada para pemenang di 20 kategori DGA 2022, termasuk insan Top Life Achievement. Seluruh penerima penghargaan merupakan hasil pilihan langsung masyarakat dengan metode voting di sepanjang 21-27 Oktober 2022“Ajang penghargaan ini menjadi wujud nyata komitmen kami dalam mendukung setiap inovasi, kontribusi, dan perkembangan yang telah didorong oleh para talenta terbaik anak bangsa di industri gaming dan esports Indonesia,” lata Direktur Utama Telkomsel, Hendri Mulya Syam.“Kami berharap ajang ini dapat terus diterima masyarakat sebagai upaya Telkomsel dalam membuka lebih banyak peluang kemajuan, yang mampu meningkatkan kapabilitas dan memperkuat ekosistem gaming dan esports yang lebih inklusif dan berkelanjutan agar semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia,” ujarnya.Di kesempatan ini Menteri BUMN Erick Tohir hadir di DG Con 2022 sekaligus menyerahkan trofi kepada Onic Olympus sebagai pemenang Dunia Games League (DGL) 2022, yang digelar bersamaan dengan DGA 2022.Dunia Games Awards 2022 menobatkan sejumlah insan sebagai penerima penghargaan di tiapkategori, antara lain RRQ R7 (Rivaldi Fatah) sebagai peraih Male Esports of The Year, RRQ ASH (Delvia Ivana) meraih Female Esports of The Year, RRQ sebagai Esports Team of The Year, Love in Game meraih Best Gaming Content.Garena didaulat sebagai Game Publisher of The Year, Livy Renata meraih Esports BA of The Year, serta beberapa insan dari kategori unggulan lain. Selain itu, Telkomsel turut memberikan penghargaan Top Lifetime Achievement kepada Andrian Pauline selaku CEO RRQ, yang diserahkan oleh Wishnutama Kusubandio selaku Komisaris Utama Telkomsel.Penyelenggaraan DGA tahun ini sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya, mengingat pada tahun ini DGA menjadi bagian dari rangkaian kegiatan festival game terbesar di Indonesia, DG Con 2022.DGA 2022 menjadi kegiatan kedua yang berlangsung setelah event seminar interaktif (DG Fest)pertama dan kedua selesai diselenggarakan sebagai kegiatan pembuka DG Con 2022.Setelah DGA 2022, rangkaian kegiatan DG Con 2022 berlanjut ke turnamen games Free Fire melalui Dunia Games League (DGL) 2022, yang mana sebelumnya dimulai dengan diselenggarakannya charity match.Pesertanya terdiri dari selebriti gamer seperti Igor Saykoji, Letda Hyper, Rasyah Rasyid, Bobocu, dan Anastasya Khosasih yang kemudian menyerahkan hadiah sebesar Rp35 Juta kepada Panti Asuhan Nurul Hasanah.