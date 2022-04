Turnamen Jawara Nusantara Dukung Industri Game Lokal Unjuk Gigi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Beberapa waktu lalu Telkomsel lewat platform Dunia Games bersama Melon Indonesia telah menggelar turnamen esports “Jawara Nusantara” yang mempertandingkan game Lokapala: Saga of The Six Realms” pada tanggal 21-27 Maret 2022.Lokapala: Saga of The Six Realms sendiri merupakan game genre MOBA buatan lokal, Anantarupa Studios, yang mengadaptasi konsep mitologi dari kebudayaan Indonesia ke dalam seluruh aspek di dalam game.Direktur Utama Melon Indonesia, Aris Sudewo menyebutkan bahwa keterlibatan pihaknya sebagai publisher game tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap industri game lokal unjuk gigi sehingga bisa memiliki daya saing dengan game buatan developer asing."Saya berharap game lokal Lokapala semakin diterima dan dicintai oleh masyarakat Indonesia khususnya pecinta game MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). Tentunya Lokapala sebagai game lokal harus terus bisa bersaing dengan game MOBA lainnya," tutur Aris."Kami dari Melon Indonesia bagian dari Telkom Group sebagai publisher tentunya juga bergarao game lokal dapat terus mendorong industri kreatif di Indonesia secara keseluruhan, mulai dari developer, esports player, talent caster, dan content creator," ungkapnya.Rangkaian turnamen ‘Jawara Nusantara; dihasilkan tim Jeet Capital sebagai juara. Kehebatan mereka bermain Lokapala: Saga of The Six Realms terbukti setelah sempat tertinggal 2-0 melawan tim Dewa United di laga grand final. Mereka berhasil membalikan keadaan menjadi unggul 4-2 dan keluar sebagai juara turnamen.Dewa United harus puas menjadi juara kedua setelah mengakui kehebatan tim lawan. Di posisi ketiga ada tim Rans Esports yang sebelumnya membuat tim Bonafide Esports mengakui kehebatan mereka.Setiap pemenang turnamen ‘Jawara Nusantara” mendapatkan total hadiah senilai Rp100 juta. Melon Indonesia mengklaim turnamen ini sangat diminati, demikian juga dengan game Lokapa. Mereka menyebut total peserta yang mendaftarkan tim mereka mencapai 215 tim dari seluruh penjuru Indonesia.Menteri BUMN Erick Tohir ikut menghadiri kegiatan ceremonial offline di Telkomsel Smart Office (TSO) untuk pemberian hadiah secara simbolis kepada pemenang turnamen Lokapala ‘Jawara Nusantara’.