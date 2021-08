Ekosistem Valorant dan Riot Games di Indonesia Siapkan Agenda 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Satu tahun setelah game Valorant dari Riot Games dan ekosistem turnamennya hadir di Indonesia lewat mitra terpercaya yaitu One Up Organizer kini kedua pihak mengaku sudah menyiapkan sejumlah agenda yang bakal dilanjutkan hingga tahun depan.Diketahui, One Up Organizer telah berhasil mewujudkan harapan Riot Games membangun respon positif dan ekosistem game Valorant di Indonesia. Beberapa pencapaian mereka adalah pelaksanaan tiga tahap Valorant Champions Tour (VCT) Challenger Indonesia sekaligus regional Asia Tenggara dan global.“Kami sangat bangga VCT Challengers Indonesia mendapatkan respons positif dari komunitas Valorant, para pemain dan fans di Indonesia yang sudah lama mendambakan kembali hidupnya game FPS,” ujar VP Business Development One Up, Edwin.“Hingga VCT Challengers Indonesia Stage 3, ada 416 tim, baik dari professional maupun komunitas yang berpartisipasi dalam turnamen resmi Valorant yang bergengsi ini, bahkan menjadi back-to-back champion sebagai perwakilan Indonesia di level Asia Tenggara,” tambahnya.VCT Challengers Indonesia Stage 3 yang baru saja berakhir dengan Boom Esports sebagai pemenang di Week 3 Main Event, menemani tim Onic G dan juga Alter Ego, pemenang Week 1 dan Week 2 Main Event dan menjadi perwakilan Indonesia dalam VCT Stage 3 - Challengers SEA Playoffs.Antusiasme ini dilihat dan direspons oleh pihak Riot Games. Head of Esports Riot Games SEA, Hong Kong & Taiwan, Chris Tran mengaku bahwa pihaknya sudah menyiapkan rangkaian agenda yang akan dimulai di Indonesia pada tahun 2022.“Kami melihat pertumbuhan yang luar biasa dalam bakat-bakat esports di Indonesia, juga melihat bagaimana para pemain profesional mengembangkan keterampilan dan strategi mereka, semenjak turnamen perdana kami, First Strike sampai ke VCT Challengers Series Stage 3,” ungkap Chris.“Kami telah dan akan terus menyediakan platform regional dan internasional bagi tim-tim ini untuk menampilkan permainan terbaik mereka, sambil mempersiapkan untuk pertandingan Masters 3 di Berlin juga Valorant Champions di akhir tahun ini,” tambahnya.“Kami yakin, penampilan seluruh tim yang berpartisipasi dalam VCT Challengers Indonesia akan memotivasi semakin banyak pemain untuk terus meningkatkan skill mereka dan kami sangat bersemangat melihat banyaknya talent-talenta yang akan muncul dan menjanjikan di tahun 2022,” tutur Chris.(MMI)