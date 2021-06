Wild Rift SEA Icon Series Indonesia Masuk Grand Final

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: League of Legends: Wild Rift SEA Icon Series Indonesia: Summer Season akan memasuki fase Grand Final yang akan digelar pada 5-6 Juni 2021.Perjalanan League of Legends: Wild Rift dimulai dengan turnamen Pre-Season. Delapan tim: Aerowolf Pro Team, Alter Ego, Bigetron Esports, Boom Esports, Morph Team, Monochrome Esports, Onic Esports, dan Victim Esports diundang secara khusus.Setelah itu, League of Legends: Wild Rift melanjutkan perjalanannya dengan menggelar League of Legends: Wild Rift SEA Icon Series Indonesia: Summer Season yang diikuti oleh 221 tim, baik profesional maupun non-pro player.“Dalam season pertama dari Wild Rift SEA Icon Series Indonesia: Summer Season, 221 tim telah ikut berpartisipasi. Turnamen Summer Season ini juga menjadi wadah bagi para tim dan pemain untuk berkompetisi dengan tim profesional,” ujar Robert Siedharta, Managing Director dari One Up Organizer.Turnamen Wild Rift SEA Icon Series Indonesia: Summer Season terdiri dari beberapa tahap, dimulai dari babak empat Open Qualifier yang menghasilkan delapan tim untuk bertanding di tahapan selanjutnya, Final Qualifier.Ke-8 tim terbaik ini telah menyelesaikan tahapan selanjutnya, Group Stage, menyisakan empat tim terbaik untuk bertanding di babak Grand Final, tim-tim tersebut adalah Bigetron Esports, Eagle 365, Onic Esports, dan MBR Esports.“Lami secara resmi mengumumkan prize pool dari turnamen Wild Rift SEA Icon Series Indonesia Summer Season, sebesar Rp200 juta. Tidak hanya itu, kami juga akan menambahkan kategori “Summer Season Iconic Players”, penonton dapat memilih pemain favorit mereka yang dibagi ke dalam lima kategori, yaitu kategori Solo, Mid, Duo, Jungler dan juga Support,” tambah Robert.Pemenang utama akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp75 juta, dan pemenang kedua akan mendapatkan Rp40 juta, sementara posisi ketiga dan keempat masing-masing akan mendapatkan Rp20 juta dan Rp15 juta.Tim-tim di posisi ke-5 sampai ke-8 juga akan mendapatkan hadiah Rp5 juta dan juga posisi ke-9 sampai ke-16 akan mendapatkan Rp2,5 juta. Sementara, masing-masing pemenang dari setiap kategori di Summer Season Iconic Players yang dipilih oleh para penonton akan mendapatkan Rp2 juta.“Kami percaya ada potensi yang besar dalam komunitas esports mobile di Indonesia dan kami sudah melihat sendiri performa terbaik dari tim-tim pro Indonesia selama turnamen Summer Season ini,” kata Chris Tran, Head of Esports for Riot Games Southeast Asia, Hong Kong and Taiwan.“Summer Season tentu bukanlah akhir dari turnamen Wild Rift di Indonesia. Season selanjutnya dari Wild Rift SEA Icon Series akan segera hadir,” ujar Robert.Wild Rift adalah 5v5 MOBA yang menggabungkan keterampilan dan strategi dari League of Legends, yang sekarang dibangun dari awal untuk mobile dan konsol.(MMI)