Valorant Challengers Indonesia Bukti Kebangkitan Game FPS

Jakarta: Game genre FPS atau first person shooter pernah sangat populer di Indonesia lewat game Counter Strike atau CS:GO namun semakin meredup seiring waktu. Kini momen yang sama terasa mulai bangkit lewat kepopuleran game Valorant dari Riot Games.Hal ini terlihat dari antusiasme turnamen game tacticak shooter tersebut di Indonesia termasuk kesiapan Riot Games dalam menciptakan ekosistem turnamennya di Tanah Air dengan menggandeng mitra esports organizer seperti One Up."Antusiasme yang besar untuk gim Valorant sudah terasa sejak turnamen pertama yang kami selenggarakan, Valorant First Strike. Karena itu, kami cukup percaya diri, bahwa rangkaian Valorant Challengers Indonesia akan mendapatkan sambutan hangat dari para pecinta gim di Indonesia," ujar VP Business and Development One Up, Edwin.Valorant Challengers Indonesia merupakan turnamen nasional yang mencari dua tim untuk mewakili Indonesia di turnamen esports regional tingkat Asia Tenggara yaitu Valorant Masters.Beberapa waktu lalu telah digelar Valorant Challenger Indonesia Stage 01 yang terdiri tiga babak qualifier. Di babak Qualifier 1 ada tim Boom Esports, Alter Ego, Seniman Grooming, dan Morph Team yang kemudian melaju ke Final Qualifier 2.Di tahapan Qualifier 2 semua tim bertemu dengan empat tim lain dari babak Open Qualifier 2 yaitu XCN, Reckless Lads, Wolfpack, dan NXL Ligagame. Di sini terpilih Boom Esports dan NXL Ligagame yang sama-sama unggul untuk memperebutkan slot pertama menjadi wakil Indonesia di Valoran Masters Asia Tenggara.NXL LIGAGAME berhasil menjadi pemenang dengan melibas Boom Esports lewat skor 3-1. Kini Boom Esports menjadi juara kedua dan dibelakangnya ada tim XCN dan Alter Ego yang masing-masing menjadi juara ketiga dan keempat.Ketiga tim masih punya kesempatan untuk berjuang lagi dengan bertemu lima tim lain dari babak Open Qualifier 3 di pertanding Final Qualifier 3 pada 12-14 Maret 2021. Pemenangnya akan menjadi perwakilan kedua untuk Indonesia di Valorant Masters Asia Tenggara."Kami sangat senang melihat momentum yang dimiliki oleh ekosistem esports Valorant, juga bagaimana tim-tim dan para pemain secara aktif memakai gim dan turnamen-turnamen kami sebagai wadah untuk mempertontonkan kemampuan dan bakat yang mereka punya," ujar Head of Esports Riot Games SEA, Hong Kong & Taiwan, Chris Tran."Indonesia sudah pemain-pemain yang kuat dan bakat esports yang menjanjikan, dan kami percaya bahwa 2 tim terbaik yang mendapatkan berhasil mendapatkan tempat dalam pertandingan di Valorant SEA MASTERS 01 pasti akan mengharumkan nama Indonesia dalam tingkat regional," jelas Chris.(MMI)