Empat Jenis Keju yang Diklaim Lebih Sehat

Keju merupakan salah satu produk makanan berbahan dasar susu yang cukup disukai banyak orang. Keju bisa dicampurkan dengan berbagai makanan atau minuman, atau bisa juga dimakan langsung.Dari berbagai jenis keju yang ada, beberapa jenis keju dianggap lebih sehat daripada lainnya. Selain memiliki rasa yang lezat, keju yang lebih sehat kemungkinan memiliki manfaat kesehatan yang lebih banyak.Dikutip dari Reader's Digest, berikut ini adalah beberapa jenis keju yang dianggap lebih sehat.Dua sendok makan keju parmesan yang diparut memiliki kandungan kalori kurang dari 50 kalori. Selain itu, keju parmesan juga salah satu pilihan keju yang sehat dan bisa menambahkan sentuhan rasa umami jika ditambahkan ke dalam sup dan pasta.Keju feta merupakan keju sehat dengan rasa yang cukup tajam, sehingga Anda tidak memerlukannya dalam jumlah banyak. Setengah ons keju feta saja bisa memberikan rasa yang berbeda pada campuran salad Anda. Dari beberapa jenis keju feta yang ada, Valbresco, Mt. Vikos, dan Athenos merupakan keju feta dengan rasa yang sangat unik.Keju dengan tekstur yang creamy ini memiliki kalori yang sama dengan keju feta, yaitu sekitar 75 kalori per ons. Goat cheese atau keju kembing memiliki rasa yang bervariasi tergantung jenisnya, namun umumnya memiliki rasa yang mirip seperi yogurt. Untuk pilihan yang lebih sehat, Anda bisa mengganti mayones dalam olesan roti dengan keju ini.Jika Anda akan membuat makanan dengan keju yang banyak, bisa menggunakan skim cheese mozzarella untuk pilihan yang lebih sehat yang hanya mengandung kalori sekitar 70 kalori per ons. Selain itu, pilihan keju ini juga merupakan sumber kalsium yang baik.Lihat video:(DEV)