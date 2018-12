Perayaan Kembang Api Spektakuler di Malam Tahun Baru

(Sydney Harbour dengan backdrop the Opera House dan Harbour Bridge menjadi pemandangan indah yang bisa dinikmati bersama keluarga dan kerabat terdekat untuk melihat pesta kembang api. Foto: Holger Link/Unsplash.com)

Malam tahun baru tinggal beberapa jam lagi. Dan tahun baru segera hadir. Beberapa tempat terbaik di dunia dalam menggelar kembang api yang spektakuler.Berikut ini beberapa tempat ikonik yang menggelar kembang api terbaik di beberapa negara dan kota.Sydney, Australia adalah kota internasional pertama yang secara besar menggelar kembang api di tengah malam. Bertempat di Sydney Harbour dengan backdrop the Opera House dan Harbour Bridge menjadi pemandangan indah yang bisa dinikmati bersama keluarga dan kerabat terdekat.Sungai Thames merupakan sungai yang terkenal di London. Di penghujung 2018 ini tetap menjadi stage area yang menyajikan kembang api indah yang terjun ke dalam air sesudahnya.Pemandangan yang sama bagusnya bisa dinikmati di hilltop seperti di Primrose Hill, Parliament Hill di Hampstead Heath, Greenwich Park dan Alexandra Palace.(Baca juga: Rekayasa Lalu Lintas Malam Tahun Baru 2019 di Jakarta Siapa yang tak tahu menara tertinggi di dunia yaitu Burj Khalifa di kota Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Memegang rekor sebagai menara tertinggi malam tahun baru Burj Khalifa akan menggelar show kembang api terspektakuler.Pertunjukan yang paling diantisipasi oleh para pengunjung ini juga tahun-tahun sebelumnya memegang rekor sebagai show kembang api terlama di beberapa wilayah yang tak jauh dengan Burj Khafila.Dubai memang terus membangun reputasinya sebagai kota dengan destinasi wisata, kuliner, dan shopping serta budaya UEA yang tetap bisa dipertahankan.Times Square tak pernah padam pada malam tahun-tahun baru, begitu juga di malam ini. Manhattan akan seperti biasa menurunkan bolanya yang terkenal dengan sebutan ball drop.Tradisi ball drop ada sejak 1907 dan telah diturunkan hingga saat ini, kecuali ketika dua tahun dalam Perang Dunia ke-2. Kurang lebih ada satu jutaan orang akan memenuhi area yang terkenal di New York ini.Monumen Arc de Triomphe di Paris menjadi salah satu yang terprojeksi laser 3D video selain kembang api dan Menara Eiffel yang memesona.Banyak retoran dan club juga menyajikan berbagai makan malam romantis. Diperkirakan lebih dari 400 ribu orang akan menyemarakkan kembang api di malam tahun baru ini di seputaran Champs Elysees Avenue dan the Arc de Triomphe.(TIN)