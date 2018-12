Makanan yang Baik untuk Mencegah Demensia

Menurut laporan World Health Organization (WHO) pada 2017, jumlah orang yang hidup dengan demensia di seluruh dunia saat ini diperkirakan mencapai 47 juta jiwa. Kondisi itu akan bertambah dan diproyeksikan bakal meningkat menjadi 75 juta pada 2030.Jumlah kasus demensia diperkirakan meningkat tiga kali lipat pada 2050. WHO mendefinisikan demensia sebagai sindrom, yang bersifat kronis atau progresif. Hal itu disebabkan oleh berbagai penyakit otak yang memengaruhi daya ingat, pemikiran, perilaku, dan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari.Tanda dan gejala demensia di antaranya adalah kehilangan ingatan, kesulitan membaca, perubahan suasana hati, kurang konsentrasi dan sebagainya. Kondisi itu terjadi ketika neuron yang sebelumnya sehat (sel-sel saraf) di otak Anda berhenti bekerja, cenderung kehilangan koneksi dengan sel-sel otak lainnya, dan mati.Mengingat dampak dari demensia cukup merugikan, berikut ini adalah beberapa makanan yang bisa mencegah Anda mengalami demensia:Beberapa penelitian menemukan bahwa mengonsumsi kacang dapat membantu menurunkan risiko demensia. Selain itu, ada banyak penelitian menunjukkan bahwa kacang-kacangan dapat meningkatkan daya ingat pada orang yang sudah menderita Alzheimer.Anda bisa mengonsumsi kacang-kacangan seperti kacang almond, kacang mede, kacang walnut, hazelnut, kacang tanah, yang mengandung asam lemak omega-3 dan omega-6, vitamin E, folat, vitamin B6, dan magnesium.Sebuah studi yang dipimpin oleh Dr Martha Morris, dari Rush University Medical Center di Chicago, yang diterbitkan dalam jurnal Neurology, mengungkapkan bahwa mengonsumsi banyak sayuran hijau setiap hari dapat menangkal demensia di kemudian hari. Mengonsumsi kangkung, bayam, sawi dan sebagainya, bermanfaat karena makanan ini kaya folat dan vitamin B9, yang dapat membantu meningkatkan kognisi dan menurunkan depresi.Banyak penelitian mengamati bahwa asam lemak omega 3 yang ditemukan pada jenis ikan tertentu dianggap bagus untuk kesehatan otak Anda. Menurut penelitian, mereka yang makan omega 3 menunjukkan 26 persen lebih sedikit risiko mengalami lesi otak yang mengakibatkan demensia dibandingkan dengan mereka yang tidak. Asam lemak ini membantu meningkatkan kekuatan otak Anda. Pilihan ikan yang tepat di antaranya adalah salmon, sarden, tuna, biji rami dan minyak zaitun.Beberapa penelitian lain juga mengklaim bahwa buah berry berkaitan dengan peningkatan fungsi kognitif pada orang dengan gangguan kognitif ringan. Selain itu, buah berry juga mengandung antosianin yang melindungi otak Anda dari kerusakan akibat radikal bebas. Mereka mengandung vitamin C dan E dan bersifat antiinflamasi dan antioksidan.(FIR)