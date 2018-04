Cantik dengan Ekstrak Biji Moringa

(Bulan ini Mustika Ratu meluncurkan inovasi terbarunya melalui lini make up Beauty Queen. Lini make up ini menjadi yang pertama di dunia yang mengandung ekstrak biji Moringa. Foto: Dok. Mustika Ratu)

(Seri make up Beauty Queen Series yang berasal dari tanaman Moringa selain bisa memberikan tampilan yang cantik sekaligus juga mengandung unsur vitamin C tinggi yang baik untuk meningkatkan kolagen, sehingga akan mengurangi kerutan halus, garis-garis, dan keriput pada kulit. Foto: Dok. Mustika Ratu)

Selama beberapa abad tanaman Moringa telah dibudidayakan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Pulau Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Banyak orang yang menyebutnya sebagai ‘tanaman ajaib’ karena ragam manfaat bagi kesehatan yang terkandung pada setiap bagiannya.Dan bulan ini, Mustika Ratu dengan bangga meluncurkan inovasi terbarunya melalui lini make up Beauty Queen. Lini make up ini menjadi yang pertama di dunia yang mengandung ekstrak biji Moringa. Moringa sendiri merupakan tanaman berkhasiat tinggi yang memiliki banyak manfaat.Dalam mengembangkan seri make up Beauty Queen, Mustika Ratu bekerja sama dengan Profesor Winarno, bapak ilmu dan teknologi pangan Indonesia. Ia juga sekaligus pakar tanaman Moringa yang telah membantu meneliti manfaat Moringa di bidang kecantikan.“Berdasarkan penelitian Prof. Winarno tentang Moringa, terungkap bahwa ekstrak biji Moringa mengandung lebih dari 30 antioksidan, sehingga dapat mempercantik sekaligus membantu merawat keremajaan kulit wanita Indonesia,” jelas Chaerun Nisa Putri, selaku Group Brand Manager Mustika Ratu yang akrab disapa Ninis.“Berdasarkan temuan itu, Mustika Ratu berkolaborasi dengan Prof. Winarno untuk meluncurkan seri make up Beauty Queen. Kami ingin memastikan bahwa produk kami memberikan manfaat maksimal Moringa bagi wanita Indonesia”, tambahnya.Kandungan antioksidan yang tinggi membantu untuk menangkal radikal bebas pada tubuh dan mencegah penuaan kulit seiring berjalannya waktu. Ekstrak biji Moringa juga mengandung unsur vitamin C tinggi yang baik untuk meningkatkan kolagen, sehingga akan mengurangi kerutan halus, garis-garis, dan keriput pada kulit.Ninis mengklaim bahwa lini Beauty Queen dari Mustika Ratu adalah kosmetik pertama di Indonesia, bahkan di dunia yang menggunakan ekstrak biji Moringa.(Baca juga: Ini Tren Make Up di Tahun 2018 “Penggunaan ekstrak biji Moringa dalam produk perawatan kulit sudah cukup umum. Namun, kami adalah brand pertama di Indonesia dan bahkan di dunia yang memadukan manfaat perawatan kulit dengan Moringa dalam lini kosmetik dan make up.” Bahkan, Cleopatra juga menggunakan tanaman kelor sebagai bagian dari perawatan kecantikannya.“Kami merancang seri make up Beauty Queen Series untuk para pecinta make up Tanah Air. Di satu sisi, kami ingin para wanita Indonesia bisa dengan bebas bereksperimen dengan riasan mereka. Di sisi lain, kami juga ingin menyediakan manfaat menutrisi dan menjaga kesehatan kulit dalam produk make up yang kami sediakan,” ujar Ninis.Make up biasanya dipakai berjam-jam setiap harinya, sehingga bisa menurunkan kesehatan kulit dari waktu ke waktu. Apalagi, banyak merek make up yang menggunakan bahan kimia dengan intensif.Ini juga alasan utama Mustika Ratu meluncurkan serial make up yang memiliki dua fungsi utama, yaitu mempercantik sekaligus menjaga kesehatan kulit wajah. "Adalah suatu kebanggaan dan keberuntungan karena bahannya dapat kita temukan dari kekayaan bumi Indonesia," tulis dalam rilis yang diterima Medcom.id.Untuk proses kualitas kontrol serial make up ini, Mustika Ratu juga bekerja sama dengan salah satu penata rias ternama di Indonesia, Irwan Riady, untuk memastikan bahwa setiap produk Beauty Queen dirancang pas untuk wanita yang hobi menggunakan make up. Di samping itu, tim penata rias internal juga siap memperkenalkan produk Beauty Queen Series dengan teknik make up terbaru yang paling up-to-date.Ia menambahkan, “Dengan lini terbaru make up Beauty Queen, kami ingin membuat pelanggan menjadi ratu untuk diri mereka sendiri, dengan penampilan yang cantik serta kulit yang terlihat selalu terawat setiap harinya.” Kini, produk-produk dari Beauty Queen Series bisa didapatkan di berbagai situs e-commerce baik di Mustika Ratu maupun lainnya di seluruh tanah air mulai Mei 2018.(TIN)