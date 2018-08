Lima Menu Sarapan Sehat Selama Kehamilan

: Saat hamil, sarapan yang sehat sangat penting. Pilih sarapan yang mudah dan bernutrisi agar Anda tetap sehat dan dapat meningkatkan pertumbuhan bayi.Terbuat dari susu almond, Greek yogurt, kiwi, bayam, dan biji chia. Smoothie ini mengandung vitamin C dari buah dan protein plus kalsium dari yogurt. Selain itu asam folat yang sangat penting selama kehamilan.Telur merupakan nutrisi super untuk calon ibu. Penelitian menunjukkan, satu butir kuning telur mengandung sekitar seperempat kolin yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Menu sarapan ini membantu meningkatkan fungsi otak Anda dan perkembangan otak bayi Anda.Bangun tidur dengan rasa mual selama hamil? Itu bukan alasan untuk tidak menyiapkan sarapan. Cukup campurkan setengah cangkir oatmeal utuh dengan setengah cangkir susu ke dalam mangkuk lalu taburi dengan sesendok kenari cincang dan potongan apel. Aduk lalu simpan di lemari es semalaman untuk sarapan esok.Sereal mengandung 10-14 gram serat per porsi. Jika Anda sulit untuk makan banyak di pagi hari, cobalah mengemil sereal kering sebagai gantinya. Pilih serela yang kaya zat besi dan tambahkan buah beri untuk vitamin C sehingga mudah diserap.Terlalu mual untuk menyiapkan sarapan? Minta pasangan Anda atau anggota keluarga menyajikan sarapan di tempar tidur. Cukup krakers gadum utuh dan secangkir teh peppermint di pagi hari dapat menstabilkan perut Anda. Sementara keju memenuhi kuota kalsium dan protein. Siang hari, tetap makan dengan porsi cukup untuk mencegah mual datang lagi.Lihat video:(DEV)