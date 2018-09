Cara Mengetahui Seseorang yang Tak Suka Melalui Bahasa Tubuh

(Menurut Joe Navarro, ahli bahasa tubuh dan penulis "The Dictionary of Body Language" tanda pertama terjadi pada kontak mata dan tanpa sadar yang menandakan bahwa seseorang tak menyukai Anda. Foto: Luther Bottrill/Unsplash.com)

Bahasa tubuh adalah salah satu cara untuk menunjukkan apa yang dirasakan saat itu, termasuk rasa tak suka terhadap seseorang.Menurut Joe Navarro, ahli bahasa tubuh dan penulis "The Dictionary of Body Language", terdapat petunjuk sederhana yang menandakan bahwa seseorang tak menyukai Anda.Mantan agen Federal Bureau of Investigation (FBI) tersebut menyebutkan bahwa tanda pertama terjadi pada kontak mata dan tanpa sadar."Pupil kita akan menyempit ketika kita melihat hal-hal yang tidak kita sukai dan melebar ketika kita melihat seseorang yang cantik," pungkasnya pada The Independent."Kita tidak memiliki kendali atas itu, bahkan bayi pun melakukannya."Selain mata, kaki juga dapat mengekspresikan rasa tak suka terhadap seseorang.(Baca juga: Membaca Bahasa Tubuh saat Bersama Pasangan "Kaki adalah bagian tubuh yang jarang kita kendalikan. Ketika kita melihat seseorang yang memiliki masalah dengan kita, kita mungkin melihat mereka dengan sopan, tetapi kaki kita akan menjauh dari mereka secara naluriah," kata Navarro.Posisi tersebut, ketika seseorang melihat Anda di wajah tetapi ternyata kaki dan tubuh menjauh dari Anda, didefinisikan sebagai penolakan ventral, dan itu menunjukkan ketidaknyamanan.Tak hanya mata dan kaki, bahkan wajah pun bisa menunjukkan ketidaksukaan. Bibir ditekan, rahang bergeser, lidah mengarah ke pipi, dan wajah yang menyentuh leher, terutama di pangkal depan leher; adalah semua tanda bahwa ada sesuatu yang salah.Menariknya, tanda-tanda tersebut sering dianggap menunjukkan sikap tertutup. Sementara lengan terlipat di dada sebenarnya hanya perilaku menghibur diri, dan tidak boleh ditafsirkan sebagai negatif.Navarro mengungkapkan bahwa mengidentifikasi dan menganalisis perilaku bahasa tubuh nonverbal dapat jauh lebih menunjukkan kebenaran dalam hal menafsirkan pikiran dan perasaan seseorang.(TIN)