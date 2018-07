Delapan Makanan dengan Kandungan Vitamin C Tinggi Selain Jeruk

Vitamin C sangat penting untuk meningkatkan sistem imunitas sehingga Anda tidak mudah sakit. Namun, kebanyakan orang hanya mengetahui jeruk dan suplemen kemasan sebagai satu-satunya sumber vitamin C.Selain jeruk, pepaya juga merupakan sumber vitamin C terbaik dengan kandungan sebesar 95 mg. Pepaya juga mengandung enzim papain dan chymopapin yang mampu mengurangiperadangan.Seperti pepaya dan jeruk, buah mangga juga memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Mangga mengandung 122 mg vitamin C.Jika Anda menginginkan varian lain yang lebih beragam, berikut sumber vitamin C yang bisa Anda konsumsi sehari-hari.1. StroberiBuah berwarna merah dengan rasa asam ini mengandung 85 mg vitamin C per cangkirnya. Kandungan buah stroberi ini dapat membantu menjaga gula darah tetap stabil.2. KiwiMeski berukuran kecil, buah kiwi mengandung 128 mg vitamin C. Kiwi juga dapat membantu Anda tidur lebih cepat dan meningkatkan kualitas tidur. Ini mungkin karena kiwi dapat meningkatkan kadar serotonin, hormon yang berperan untuk membuat Anda mengantuk.3. JambuSatu buah jambu mengandung lebih dari 200 persen asupan harian vitamin C yang direkomendasikan.4. PaprikaSemua jenis paprika mengandung lebih banyak vitamin C daripada jeruk. Paprika juga rendah kalori.5. Bayam JepangSecangkir bayam jepang atau horenzo menyediakan 195 mg bitamin C, atau lebih dari empat kali jumlah asupan harian vitamin C yang direkomendasikan.6. BrokoliBrokoli kaya vitamin C dan juga K yang penting untuk kesehatan tulang dan penyembuhan luka.7. Jus tomatSecangkir jus tomat mengandung 170 mg vitamin C, 21 persen vitamin A dan 15 persen potasium, dan hanya mengandung 40 kalori.8. KaleSelain tinggi vitamin C, sayuran berdaun hijau ini juga sumber vitamin B6 dan A yang dapat menjaga kesehatan retina serta mendukung perkembangan gigi dan tulang yang normal.(DEV)