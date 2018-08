Penelitian: Punya Cucu Bikin Hidup Lebih Lama

(Peneliti menemukan varian gen yang melindungi diri dari penyakit Alzheimer dan sejumlah penyakit terkait penuaan lainnya yang ada pada manusia, tetapi bukan pada primata. Foto: Lindy Baker/Unsplash.com)

Sebuah penelitian baru mengatakan varian gen dapat menjelaskan mengapa kakek nenek berumur panjang. Penelitian yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences itu mengatakan orang-orang mungkin hidup lebih lama ketika memiliki cucu.Peneliti menemukan varian gen yang melindungi diri dari penyakit Alzheimer dan sejumlah penyakit terkait penuaan lainnya yang ada pada manusia, tetapi bukan pada primata.Dr Ajit Varki mengira bahwa varian tersebut merupakan hasil evolusi dari kakek nenek yang harus bertahan untuk beberapa macam hal antara lain menjaga bayi, cerita sebelum tidur, membuat kue, dan lainnya. Atau hanya untuk berada di kehidupan cucu-cucu mereka.(Baca juga: Empat Manfaat jika Anak-anak Dekat dengan Kakek dan Neneknya "Sekarang Anda benar-benar melihat seleksi alam untuk nenek yang baik," canda Dr Ajit Varki.Varian gen itu membantu menjaga demensia dan menjauhkan keluarga dari segala kerepotan yang bisa saja terjadi (pada kakek dan nenek). "Karena ketika nenek sakit, akan berubah dari nenek yang membantu menjadi bayi tambahan, yang merupakan kebalikan dari apa yang Anda inginkan," kata Dr Varki.Perlu dicatat, tidak ada bukti bahwa varian gen yang tidak ada pada kera adalah hasil seleksi alam pada manusia; itu bisa saja hanya menjadi mutasi. Tapi baiknya berpikir begini, bantuan kakek-nenek pada cucu-cucu mereka sangat menyenangkan. Mereka berharap bisa memilikinya lebih dahulu.(TIN)