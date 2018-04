Makanan Ini Baik untuk Kesehatan Otak Anda

(Antioksidan membantu mencegah peradangan. Ketiga buah itu tinggi kandungan antioksidan, polifenol, dan antosianin yang membantu meningkatkan pasokan oksigen ke otak. Foto: Jennifer Pallian/Unsplash.com)

Jika otak terasa lambat dalam berpikir dan Anda sering kali tidak bisa berpikir jernih, maka ada kemungkinan Anda mengidap radang otak.Hal tersebut diungkapkan Louise Hallinan, penulis buku berjudul "Smart Brain, Healthy Brain: How to Improve Your Memory and Brain Health."Namun Anda tidak perlu panik. Sebab, ada beberapa makanan yang bisa meningkatkan kembali memori dan kesehatan otak, seperti dilansir News.com.Antioksidan membantu mencegah peradangan. Ketiga buah itu tinggi kandungan antioksidan, polifenol, dan antosianin yang membantu meningkatkan pasokan oksigen ke otak.Oksigen merupakan nutrisi otak yang paling penting. Selain itu, penelitian yang dirilis pekan lalu dari University of Southampton, menemukan bahwa mengurangi peradangan otak bisa mengurangi risiko Alzheimer.(Baca juga: Benarkah Nutrisi Salmon Hasil Budidaya Tak Sebaik Salmon Liar? Kenari dan almond adalah kacang terbaik untuk kesehatan otak. Kenari dipercaya melawan peradangan otak. Kenari merangsang sel-sel otak baru dan merupakan sumber antioksidan CoQ10. Kacang almond mengandung banyak lemak baik yang juga baik untuk otak.Bayam dan kol kaya vitamin A, C, dan E, semuanya mengandung antioksidan. Brokoli dan kecambah brussels juga kaya antioksidan. Louise Hallinan mengatakan ada beberapa penelitian yang menunjukkan sayuran hijau yang baik untuk otak.Untuk memperkuat bukti tersebut, Hallinan mengutip salah satu ahli saraf yang melakukan percobaan dengan tikus."Peneliti memberi makan ayam kepada sekelompok tikus dan memberi makan bayam sepanjang usia tikus tersebut. Peneliti juga memiliki kelompok kedua yang tidak diberikan bayam. Kemudian, mereka membandingkan memori otak dari kedua kelompok tikus. Tikus yang makan bayam memiliki memori jangka panjang yang unggul, kemampuan belajar lebih baik, dan kerusakan otak jauh lebih sedikit saat usia tua," paparnya.Otak merupakan bagian tergemuk, sehingga tiga lemak omega dalam minyak ikan sangat sempurna untuk otak. Ikan berlemak seperti sarden, mackerel, dan salmon kaya antioksidan CoQ10.(TIN)