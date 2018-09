Ini Alasan Minum Air Lemon Tak Selalu Menyehatkan

(Air lemon disebut-sebut baik untuk kesehatan kulit. Lemon mengandung vitamin C yang sangat penting untuk kulit dan membantu meningkatkan produksi kolagen. Foto: Joanna Kosinska/Unsplash.com)

Banyak orang termasuk mungkin selebritas telah merasakan manfaat secangkir air lemon hangat untuk mengeluarkan racun dari hati Anda hingga membantu menurunkan berat badan. Tapi, benarkah minum air lemon di pagi hari memiliki manfaat baik untuk kesehatan?Air lemon disebut-sebut baik untuk kesehatan kulit. Lemon mengandung vitamin C yang sangat penting untuk kulit dan membantu meningkatkan produksi kolagen serta melindunginya dari kerusakan sinar ultraviolet.Untuk masalah menurunkan berat badan, perlu diketahui bahwa memang asupan air jeruk yang tinggi dapat membantu penurunan berat badan. Tapi, tidak ada bukti bahwa minum air lemon dapat menurunkan berat badan. Selain itu, air lemon ternyata tidak baik untuk usus Anda.(Baca juga: Tak Hanya Tingkatkan Imunitas, Vitamin C Juga Membuat Tidur Lebih Nyenyak Disebutkan dalam Redonline, di luar tubuh, asam dalam lemon dapat membantu menghancurkan bakteri, tapi ketika masuk ke perut tidak akan ada manfaat tambahan untuk kesehatan pencernaan.Justru, banyak orang dengan masalah pencernaan mengeluhkan adanya iritasi karena kandungan asam tinggi yang masuk ke dalam pencernaan.Vitamin C adalah vitamin yang sangat penting untuk sistem kekebalan tubuh sehingga jika Anda mudah terserang flu atau akan terkena flu, segelas air lemon hangat sangat baik melawan pilek.Perlu diingat juga bahwa air lemon tidak bersifat anti peradangan seutuhnya. "Terlalu sering menenggak air lemon ke dalam kerongkongan, justru dapat memicu peradangan. Air lemon juga tidak dapat mengoptimalkan ingatan ataupun suasana hati," sebut dalam artikel yang sama lagi.Minum vitamin C tingkat tinggi memang dapat meningkatkan dua hal tersebut, tapi tidak dengan minum air lemon. Hal terbaik untuk meningkatkan memori dan suasana hati adalah diet sehat dan seimbang yang mencakup kacang, biji-bijian, gandum utuh, ikan dan sayuran.(TIN)