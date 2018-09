Dampak Menonton Film Horor bagi Pikiran Anda

(Detak jantung yang bertambah cepat dan perasaan takut yang selalu ada ketika menonton film horor mungkin tidak membuat nyaman bagi mereka yang tidak suka menonton film horor. Foto: Chester Wade/Unsplash.com)

Menonton film horor mungkin terasa menyenangkan bagi sebagian orang tetapi mungkin tidak bagi yang lainnya.Detak jantung yang bertambah cepat dan perasaan takut yang selalu ada ketika menonton film horor mungkin tidak membuat nyaman bagi mereka yang tidak suka menonton film horor.Menurut para ahli, film yang menakutkan mungkin bisa mengacaukan pikiran Anda tetapi itu mungkin bukan hal yang buruk."Biasanya ketika kita menonton film horor, kita akan mematikan bagian motorik pada otak tetapi stimuli (dari adegan mengejutkan) begitu kuat sehingga mereka menguasai halangan dari sistem motorik tersebut," ujar Michael Grabowski, seorang profesor komunikasi di Manhattan College kepada Business Insider.(Baca juga: Intuisi atau Rasa Takut? Begini Cara Membedakannya Dengan kata lain, meskipun bagian dari otak Anda mengetahui bahwa pada kenyataannya Anda tidak mengalami kengerian yang ada di dalam film horor tersebut, tubuh Anda akan membangun reaksi terhadap potensi ancaman sebagai bentuk pertahanan diri.Misalnya, jika Anda melihat pemeran utama dalam film horor menyelamatkan dirinya dari kejaran makhluk halus meskipun otak Anda mengetahui bahwa itu tidak nyata, gambaran tersebut cukup kuat untuk memperingatkan otak Anda agar tetap waspada.Selain itu, beberapa peneliti juga menemukan hubungan antara menonton film horor dan menipu pikiran dan tubuh Anda untuk meningkatkan jumlah sel darah putih Anda.Para peneliti memeriksa sampel darah dari 32 pria dan wanita berusia 20 hingga 26 tahun pada saat sebelum, selama, dan setelah menonton film horor The Texas Chainsaw Massacre.Hasil penelitian yang diterbitkan dalam The International Journal on Biology of Stress tersebut menemukan bahwa para peserta menunjukkan peningkatan jumlah sel darah putih, denyut jantung, dan tingkat tekanan darah ketika sedang menonton film horor.(TIN)