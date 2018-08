Lima Pedoman Makan Sehat Bagi Penderita Gagal Ginjal

Asupan makanan yang terkontrol merupakan syarat utama bagi pasien gagal ginjal untuk meningkatkan kualitas hidup.Menurut studi baru yang diterbitkan dalam edisi terbaru Journal of the Academy of Nutrition and Dietics, masih banyak pasien gagal ginjal yang belum memiliki kesadaran untuk menjalani diet sehat.Dilansir dari The Health Site, ada lima pedoman makan sehat yang harus dilakukan penderita gagal ginjal.Menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, asupan makanan Anda harus mengandung kurang dari 2.300 miligram sodium setiap hari. Cari produk makanan yang mengandung label "rendah garam" atau "bebas garam."Protein merupakan nutrisi yang rumit. Tubuh membutuhkan protein, tetapi pasien gangguan ginjal harus berhati-hati karena kelebihan asupan bisa menjadi limbah di tubuh. Semakin banyak protein yang Anda konsumsi, semakin sulit ginjal bekerja.Hindari makanan yang mengandung lemak jenuh. Sebaliknya, pilih kacang-kacangan, buah, dan susu rendah lemak untuk menu sehari-hari.Ginjal yang rusak tidak memiliki kemampuan untuk membuang kelebihan fosfor. Adapun konsumsi fosfor yang direkomendasikan adalah 800 mg per hari.Kalium sangat penting bagi tubuh. Namun, penurunan atau peningkatan dosis nutrisi ini bisa berbahaya. Ginjal yang rusak membuat kalium menumpuk di darah yang dapat menyebabkan masalah jantung.Lihat video:(DEV)