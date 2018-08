Asupan Garam Tak Selalu Berbahaya Bagi Tubuh

: Makanan sehat seringkali identik dengan label bebas garam. Namun, benarkah garam sepenuhnya buruk untuk kesehatan?Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomedasikan batas aman mengonsumsi garam yakni sekitar dua gram per hari.Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal medis Lancet menganalisis kebiasaan makan dari 94.000 orang berusia antara 35-70 tahun selama delapan tahun.Dalam studi tersebut, para peneliti menemukan bahwa asupan natrium tidak lebih dari 5 gram per hari tidak menyebabkan peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke. Apalagi jika Anda mengimbanginya dengan asupan buah dan sayuran secara teratur.Dilansir dari Elite Daily, 5 gram garam setara dengan dua setengah sendok teh. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa garam tidak selamanya buruk selama dikonsumsi dalam jumlah tepat, malahan dapat memberi manfaat pada kesehatan.Andrew Mente, penulis studi dan peneliti dari Population Health Research Institute menjelaskan bahwa natrium sebenarnya dapat menurunkan risiko terhadap hal-hal seperti penyakit jantung atau stroke jika dikonsumsi dalam jumlah tepat.Lihat video:(DEV)