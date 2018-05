Apakah Bayi Baru Lahir Harus Langsung Dimandikan?

("Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan untuk segera mengeringkan bayi baru lahir untuk mencegah hipotermia, serta tidak memandikan bayi dalam enam jam pertama kehidupan mereka." Foto: Dok. Baby Gladys/Baby of Lisya Mardisa Icha)

Bayi yang baru lahir tentu saja tidak langsung dalam keadaan bersih seperti yang sering Anda lihat di televisi. Bayi yang baru lahir biasanya masih terdapat cairan sisa ketuban dan juga darah segar. Dan tentunya itu harus dibersihkan. Namun banyak yang bertanya-tanya apakah ketika bayi baru lahir sudah bisa langsung dimandikan?Secara historis, memandikan bayi yang baru lahir adalah aturan yang biasa dilakukan oleh berbagai rumah sakit. Tetapi baru-baru ini banyak rumah sakit yang menyadari bahwa memandikan bayi yang baru lahir justru bisa menghilangkan manfaat penting yang terdapat pada kulit bayi yang baru lahir.Tracy Berran, seorang Praktisi Perawat Neonatal di NewYork Presbyterian-Weill Cornell Medical Center di New York mengatakan, "Meskipun memandikan bayi yang baru lahir sudah dilakukan sejak lama, saat ini rumah sakit sudah mulai memertimbangkan untuk memandikan bayi setelah bayi berumur 24 jam.""Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan untuk segera mengeringkan bayi baru lahir untuk mencegah hipotermia, serta tidak memandikan bayi dalam enam jam pertama kehidupan mereka."(Baca juga: Kenapa Bayi yang Baru Lahir Lebih Banyak Tidur? Meskipun bayi yang baru lahir terlihat kotor, sebenarnya mungkin saja kotoran-kotoran tersebut menguntungkan.Vernix Caseosa menutupi kulit bayi pada trimester terakhir dalam kandungan dan ketika mereka lahir. Sebuah studi di Indian Journal of Dermatology menemukan bahwa Vernix memiliki berbagai manfaat.Di dalam rahim, Vernix Caseosa menjaga kelembapan sehingga kulit bayi dapat tumbuh, sebagai lapisan pelindung selama gesekan yang dapat disebabkan selama proses melahirkan. Dan setelah kelahiran Vernix Caseosa dapat membantu bayi baru lahir mengatur suhu tubuh mereka, mempertahankan kelembapan kulit, dan menangkal infeksi bakteri dan lainnya.Ini sangat membantu dalam beberapa hari pertama ketika mereka tidak lagi berada di dalam cairan ketuban. Cairan super ini membantu menjaga keseimbangan pH kulit yang tepat, membantu menyembuhkan luka lebih cepat, dan bahkan memiliki sifat antioksidan.(TIN)