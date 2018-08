Amankah Menggunakan Parfum saat Hamil?

: Kehamilan dapat mengubah segala macam kebiasaan harian, termasuk juga rutinitas kecantikan dan perawatan kulit yang biasa digunakan. Salah satunya adalah penggunaan parfum selama kehamilan.Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah menggunakan parfum selama kehamilan dianggap aman atau tidak?Dikutip dari Romper, secara umum menggunakan parfum dalam jumlah yang wajar biasanya tidak akan menyebabkan masalah pada kehamilan."Tidak perlu khawatir akan masalah pada bayinya," ujar Sara Twogood, MD, FACOG, asisten kebidanan dan profesor ginekologi di Keck Medicine of USC.Namun, beberapa wanita yang sedang hamil mungkin merasa khawatir dengan adanya kandungan phthalates dalam parfum dan produk wewangian lainnya. Phthalates merupakan suatu jenis bahan kimia yang kadang-kadang digunakan sebagai pelarut, phthalates ditemukan dalam banyak hal, termasuk dalam berbagai macam produk perawatan pribadi, menurut Centers for Disease Control and Prevention.Menurut studi yang dilakukan oleh Harvard T.H. Chan School Of Public Health, paparan phthalates dapat menyebabkan kerusakan reproduksi atau bahkan meningkatkan risiko keguguran atau diabetes gestasional. Agar tidak merasa khawatir, sebaiknya para wanita yang sedang hamil memilih parfum atau produk wewangian lainnya yang tidak mengandung phthalates.Jika Anda tidak yakin apakah parfum yang Anda gunakan memiliki kandungan phthalates atau tidak, Anda bisa memilih untuk tidak menggunakan parfum atau wewangian selama kehamilan. Hal ini dilakukan untuk menghindari bahan-bahan berbahaya bagi kandungan yang mungkin bisa saja terdapat pada parfum atau produk wewangian yang Anda gunakan.(DEV)