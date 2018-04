Tips Turunkan Berat Badan Secara Alamiah

(Beberapa menu sehat yang bisa Anda pilih saat diet adalah telur rebus, raisin, alpukat tanpa gula, dan lainnya. Foto: STILL/Unsplash.com)

Berat badan bagi banyak orang memang hal yang menantang untuk diturunkan, apalagi bagi Anda yang sedang diet dan berharap turun beberapa kilogram.Namun, diliris dari Rd.com ada beberapa cara ilmiah yang dengan sederhana bisa Anda lakukan. Beberapa caranya seperti di bawah ini.Setelah Anda makan beberapa protein hewani sebut saja misalnya ikan, udang, ayam, tim riset dari the Cornell Food and Brand Lab pun menambahkan dengan meletakkan beberapa sisa bungkus makanan yang selama dalam satu hari Anda makan. Bisa jadi bekas bungkus permen, crackers, atau cokelat juga jadi tambahan makanan yang Anda makan.Tim riset the Cornell Food and Brand Lab mengatakan untuk memotret jika Anda sulit untuk mengingat-ingat tampilannya di atas wadah."Dengan cara ini, secara fisik Anda diperlihatkan tentang apa saja yang sempat masuk ke dalam pencernaan Anda dalam satu hari. Dengan begitu Anda bisa tersentak juga untuk tahu komposisi makanan dan seberapa banyak Anda makan makanan tadi," ujar periset.(Baca juga: Diet untuk Mendukung Resolusi Tubuh Langsing 2018 Banyak restoran menyajikan ambiance lounge yaitu sinar redup dan terkesan romantis. Namun bagi Anda yang ingin menyadari tentang seberapa banyak makanan yang masuk ke dalam perut, nyalakan lampu terang ketika makan.Studi yang dipublikasi dari the Journal of Marketing Research mengatakan bahwa makan di area dengan lampu yang terang bisa 16-24 persen membuat Anda cenderung lebih memilih makanan yang sehat.Sayuran bisa membantu menurunkan berat badan Anda. Bagaimana caranya? Menurut Jared Koch coach bersertifikat serta dokter spesialis gizi sekaligus pendiri dari CleanPlates.com mengatakan serat dalam sayuran yang ditambahkan dalam makanan atau snack Anda bisa menambah nutrien serta membuat perut Anda terasa kenyang lebih lama.Pada jam setelah makan siang mengarah ke sore menjelang malam dan malam sebelum tidur adalah jam tubuh Anda terasa lelah serta stres.Suzanne Fisher, seorang dietisian dan licensed nutritionist mengatakan untuk mengasup makanan snack yang sehat. Misalnya buah atau salad.Apa sebab? "Ghrelin (hormon yang meningkatkan nafsu makan) meningkat di saat Anda stres. Untuk itu disarankan untuk mengasup lemak yang baik dan protein untuk mengisinya. Beberapa yang bisa Anda pilih adalah telur rebus, raisin, alpukat tanpa gula, dan lainnya."(TIN)