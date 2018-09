Cara Ini Bantu Kurangi Perut Kembung ketika Menstruasi

("Kopi juga dapat menstimulasi sistem pencernaan secara berlebihan dan mengiritasi usus Anda," ungkap Ross. Untuk itu kurangi kafein ketika Anda sedang menstuasi. Foto: Nathan Dumlao/Unsplash.com)

Menstruasi merupakan hal yang normal terjadi pada wanita, namun sebagian wanita mengalami kembung pada perutnya ketika sedang menstruasi.Diperkirakan 70 persen wanita mengalami perut kembung selama periode menstruasi mereka, kata Diana Bitner, M.D., seorang dokter obgyn yang bermarkas di Michigan. Hal ini terjadi karena fluktuasi kadar estrogen dan penurunan tajam progesteron tepat sebelum periode Anda."Ketika kadar estrogen lebih tinggi, tubuh kita cenderung menahan air," kata Meggie Smith, M.D., dokter obgyn di University of Southern California Keck School of Medicine.Dan dikutip dari Women's Health, berikut ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi perut kembung selama menstruasi.(Baca juga: Posisi Tidur yang Baik untuk Mengatasi Nyeri Menstruasi "Makanan tinggi potasium seperti pisang, blewah, tomat, dan asparagus membantu mendorong keseimbangan cairan yang baik pada tubuh," kata Isabel Smith, R.D., ahli diet yang berbasis di New York."Hal yang sama berlaku untuk lemak sehat seperti chia, kacang, dan salmon. Ini membantu prostaglandin yang lebih rendah, yaitu hormon yang menyebabkan pembengkakan dan kontraksi otot."Para ahli mengatakan bahwa berolahraga merupakan salah satu cara terbaik untuk meringankan gejala PMS, termasuk perut kembung. "Orang yang menjalani sedentary lifestyle cenderung memiliki sistem pencernaan yang lebih lamban," kata Ross. Berolahraga juga membuat tubuh Anda lebih sehat dan dapat mengurangi konstipasi."Alkohol dapat meningkatkan gejala PMS seperti rasa nyeri pada payudara, perubahan suasana hati, dan kembung," kata Bitner. "Selain itu kopi juga dapat menstimulasi sistem pencernaan secara berlebihan dan mengiritasi usus Anda."Mengonsumsi minuman bersoda mungkin akan membuat Anda nyaman sesaat, namun akan menyebabkan perut Anda lebih kembung dari biasanya, ujar Smith. Hal yang sama juga berlaku untuk minum-minuman dengan gula berlebih."Jangan tertipu dengan minuman yang menggunakan pemanis buatan, minuman itu dapat membuat Anda merasa kembung saat menstruasi.""Tidur yang cukup juga dapat memengaruhi rasa sakit, perut kembung, dan tidak enak badan yang terjadi selama menstruasi," kata Kelly Roy, M.D., seorang dokter obgyn di Phoenix. Untuk itu, usahakanlah tidur yang cukup selama delapan jam setiap harinya untuk membantu mengurangi kembung saat menstruasi.(TIN)