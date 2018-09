Kebiasaan Pagi yang Membuat Anda Tampak Sepuluh Tahun Lebih Tua

: Apa yang Anda lakukan sebelum sarapan dapat memberi dampak pada kulit wajah, terutama dalam hal garis halus, kerutan, pori-pori, dan warna kulit muka. Tanpa disadari, ada kebiasaan yang sering dilakukan pada pagi hari yang membuat Anda terlihat 10 tahun lebih tua,Setelah tidur semalaman, kulit perlu dibangunkan. Tetapi tidak dengan membersihkan dari minyak alami wajah melalui obat pembersih."Hal nomor satu yang membuat wajah Anda terlihat lebih tua adalah terlalu kering," kata Julius Few, MD, direktur klinik kulit di The Few Institute for Aesthetic Plastic Surgery seperti dilansir dari laman Oprah.Seiring bertambah usia, produksi minyak alami di kulit juga semakin berkurang. Few merekomendasikan mencuci wajah pada malam hari dan menggunakan air hangat pada pagi harinya."Selain sinar UV, ada hal lain yang perlu diwaspadai kulit, yakni polutan," kata Joyce Imahiyerobo-Ip, MD, seorang dokter kulit bersertifikat sekaligus direktur dermatologi kosmetik di South Shore Medical Center. di wilayah Boston."Lingkungan kita semakin tercemar. Kulit terpapar radikal bebas, salah satu penyebab penuaan dini," kata Joyce.Gunakan serum antioksidan pada pagi hari sebelum menerapkan pelembab. Carilah formula dengan vitamin C, E, asam ferulat, teh hijau atau lycopene, semua antioksidan yang efektif untuk kulit.Kebanyakan konsumsi kafein dapat membuat kulit dehidrasi. Itu sebabnya, jika Anda gemar mengonsumsi kopi, imbangi juga dengan konsumsi air putih yang banyak."Ini cara yang bagus agar tubuh tetap terhidrasi," kata Few.Seorang pasien Julius Few baru-baru ini mengaku bahwa setelah melewatkan olah raga, dia tidak terlihat bersemangat dan terjaga seperti biasanya. Ada alasan untuk itu."Olahraga meningkatkan mikrosirkulasi di wajah yang membantu meningkatkan kelembaban di kulit. Orang-orang umumnya terlihat lebih muda setelah mereka berolahraga," kata Few.Tanpa olahraga, Anda mungkin tampak pucat dan berhadapan dengan kulit kusam. Bahkan lebih baik adalah manfaat jangka panjang: aktivitas ketahanan yang teratur membantu mencegah penuaan sel di kulit. Demikian hasil penelitian tahun 2015 pada hewan dan manusia, yang diterbitkan dalam jurnal Aging Cell. Anda tidak perlu mengunci diri di gym juga. Few menyarankan 20 menit per hari.Anda mungkin memiliki kerutan atau bintik-bintik coklat yang ingin disamarkan, jadi Anda mengoleskan lapisan tebal foundation dan dilapisi dengan bedak tabur. Sayangnya, gumpalan aplikasi berat dan mengendap menjadi kumal. Hal itu membuat kulit terlihat lebih kering."Ini cenderung membuat kulit Anda terlihat pucat, yang membuat Anda tampak lebih tua," tambahnya.Kulit dewasa juga membutuhkan makeup yang mengandung hydrator seperti asam hyaluronic untuk membantu garis padat dan halus, kata Debra Jaliman, MD, dokter kulit bersertifikat di New York City dan penulis Skin Rules. "Gunakan spons saat Anda mengaplikasikannya, sehingga Anda menggunakan lapisan yang lebih ringan dan bisa memadukannya," rekomendasi Debra.Mata adalah salah satu area pertama yang menunjukkan tanda-tanda penuaan, kata Imahiyerobo-Ip."Jika Anda membandingkan usia 30 dan 20 tahun, Anda dapat melihat bahwa 30 tahun mungkin memiliki garis-garis yang terlihat di sekitar mata mereka," kata dia.Jangan abaikan mata Anda. Gunakan krim mata di pagi hari (dan di malam hari juga). Cari krim mata yang mengandung asam hyaluronik jika Anda khawatir tentang keriput, atau bahan kafein jika Anda memiliki lingkaran hitam. Mengoleskan pelembab SPF 30 spektrum luas di seluruh wajah Anda, termasuk area mata, yang bisa membalikkan tanda-tanda penuaan dan mencegah kerusakan di masa depan. Kemudian, mainkan nuansa mata Anda.Lihat video:(DEV)