Apakah Anda Seorang Workaholic? Kenali Tanda-tandanya

Menikmati pekerjaan memang penting agar Anda tidak merasa tertekan. Namun, Anda perlu mengetahui tanda-tanda jika Anda sudah masuk dalam kategori kerja dengan berlebihan atau workaholic.Dikutip dari Reader's Digest, berikut ini adalah beberapa tanda yang menunjukkan bahwa Anda merupakan seorang workaholic.Meskipun Anda ingin memiliki waktu yang lebih banyak di kantor, namun dengan bekerja berlebihan bisa membuat Anda sakit, lelah, dan kehilangan semangat. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa jam kerja yang panjang tidak selalu berarti jam produktif. Menjaga keseimbangan kehidupan kerja yang sehat salah satunya bisa dilakukan dengan pulang kantor tepat waktu.Bahkan ketika Anda sedang menikmati waktu libur, jika Anda masih tetap memikirkan tugas-tugas atau pekerjaan, merupakan tanda bahwa Anda bekerja secara berlebihan. Ketika saatnya libur, cobalah untuk tidak memikirkan pekerjaan atau dengan mematikan seluruh akses yang berhubungan dengan pekerjaan.Jika Anda sering sakit, itu bisa juga pertanda bahwa Anda terlalu banyak bekerja. Penelitian menunjukkan bahwa seorang workaholic beresiko tinggi untuk sejumlah gangguan fisik dan psikologis, termasuk diabetes tipe 2, serangan jantung, depresi, dan kecemasan. Para workaholic juga memiliki tingkat kejenuhan yang lebih tinggi.Jika satu-satunya tujuan dalam hidup Anda adalah kesuksesan dalam bekerja, mungkin itu pertanda bahwa Anda seorang workaholic. Cobalah temukan kegiatan atau aktivitas lain yang mengharuskan Anda keluar dari rumah selain bekerja. Kepuasan harian Anda akan meningkat ketika Anda tidak menghabiskan seluruh waktu Anda di kantor.Menurut Jullien Gordon, penulis buku The 8 Cylinders of Success: How to Align Your Personal and Professional Purpose mengataka, jika Anda tidak pernah merasa puas dengan apa yang Anda kerjakan di kantor, itu tanda Anda workaholic."Mereka selalu mencari cara untuk memaksimalkan segalanya, karena mereka tidak benar-benar tahu arti kesuksesan bagi mereka."