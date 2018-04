Selain Pisang, Buah-buahan Ini Baik untuk Kesehatan Bumil

Asupan buah-buahan penting untuk Anda yang sedang hamil. Konsumsi buah saat hamil sebaiknya 2-4 kali penyajian tiap hari untuk memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, dan serat yang baik bagi pencernaan.Dari sekian banyak buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh, ada beberapa buah yang sangat dianjurkan saat tengah berbadan dua."Pisang adalah sumber mineral seperti kalium, vitamin B6, vitamin C, dan serat," ujar Dr Jyoti Kala selaku konsultan ginekologi dari Columbia Asia Hospital.Pisang membantu meningkatkan selera makan bumil dan mencapai keseimbangan dalam nutrisi. Buah in juga membantu mengurangi obesitas perut.Superfood satu ini mengandung asam lemak tak jenuh tunggal, vitamin A, C, dan E. Buah-buahan berwarna kuning gelap dan alpukat memang kaya akan asam folat. Konsumsi alpukat selam kehamilan juga dapat memperkaya ASI dan mencegah cacat lahir.Apel kaya akan vitamin, antioksidan, dan serat. Lebih detail, buah ini mengandung vitamin A, C, dan kalium. Konsumsi apel seaat kehamilan dapat memberikan manfaat jangka panjang hingga pascamelahirkan.Lihat video:(DEV)