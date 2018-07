Kampanye Indonesia Kalahkan Batas Semangat untuk Dukung Asian Games 2018

(Kampanye #IndonesiaKalahkanBatas yang merupakan inisiatif salah satu produk utama Combiphar, yakni OBH Combi untuk mendukung perhelatan akbar Asian Games 2018. Foto: Dok. Medcom.id/Raka Lestari)

Asian Games ajang olahraga yang diselenggarakan setiap empat tahun sekali dengan atlet-atlet dari seluruh Asia sebentar lagi akan digelar di Jakarta dan Palembang. Merupakan salah satu juga acara akbar yang ditunggu-tunggu bagi negara-negara Asia atau dikenal juga dengan pesta olahraga negara-negara di Asia.Dan Combiphar, perusahaan lokal consumer healthcare terdepan di Indonesia yang bertumbuh cepat, mendukung Asian Games 2018 sebagai official supplier melalui tukuh produknya yakni OBH Combi, Insto, Uricran, Joinfit, Hezandra, Osteopor, dan Smecta.Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan kampanye #IndonesiaKalahkanBatas yang merupakan inisiatif salah satu produk utama Combiphar, yakni OBH Combi untuk mendukung perhelatan akbar se-Asia tersebut.(Baca juga: Ragam Persiapan DKI Sambut Asian Games 2018 Melalui kampanye #IndonesiaKalahkanBatas ini, OBH Combi ingin menginspirasi masyarakat Indonesia terutama generasi muda untuk dapat mengalahkan segala batasan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat terus maju dan meraih prestasi yang membanggakan.“Jakarta pernah menjadi tuan rumah Asian Games di tahun 1962 pada saat itu Indonesia meraih peringkat kedua dalam perolehan medali. Dan tentunya harapan besar di Asian Games tahun ini Indonesia bisa mendapatkan peringkat yang lebih baik. Komitmen kami yaitu ingin turut membangun generasi Indonesia yang lebih sehat,” ujar President Director Combiphar, Michael Wanandi dalam acara Press Conference “Kick Off #IndonesiaKalahkanBatas, di kawasan Senayan, Selasa 24 Juli 2018.Menurut Vice President of Consumer Healthcare and Wellness and International Operations Combiphar, Weitarsa Hendarto, kampanye #IndonesiaKalahkanBatas ini lebih dari sekedar project biasa.“Ini merupakan sebuah cerita, satu cerita mengenai kembalinya ajang olahraga terbesar kedua di dunia. Bagaimana kita melakukan kampanye ini untuk mendukung Asian Games sebagai ajakan, sebagai harapan agar target Indonesia bisa masuk ke-10 besar,” tutup Weitarsa.(TIN)