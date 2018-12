Aroma Enam Makanan ini Bisa Turunkan Berat Badan?

(Studi dari Smell and Taste Treatment and Research Foundation mengatakan bahwa mencium apel hijau dan pisang bisa menurunkan berat badan. Studi itu menyebutkan, aroma dua buah tadi membantu mengekang rasa lapar. Foto: Eiliv-Sonas Aceron/Unsplash.com)

Tentu Anda mengetahui kombinasi diet dan latihan fisik ampuh mengurangi berat badan. Nyatanya ada cara lain yang ternyata bisa ditempuh.Boleh dikata, cara menghilangkan kelebihan bobot badan bisa melalui cara yang sangat mudah. Yaitu hanya dengan menghirup aroma bahan-bahan makanan tertentu.Tenang, Anda tidak salah membaca artikel atau sedang bermimpi. Daripada penasaran, lebih baik ketahui enam jenis bahan makanan yang bisa mengurangi berat badan, dinukil Times of India.Menghirup minyak peppermint umumnya bermanfaat untuk merangsang fokus dan membantu berpikir jernih. Hal ini terjadi karena minyak pappermint merangsang saraf trigeminal.Saraf trigeminal berperan dalam mengirimkan sensasi dari kulit bagian anterior kepala melalui rongga mulut dan hidung, gigi dan meninges menuju otak. Sehingga menghirup aroma minyak peppermint bikin kita lebih awas dan mengembalikan energi.Tak hanya itu. Menghirup minyak peppermint ketika merasa letih dan tertekan di siang hari, bisa membantu meningkatkan metabolisme. Tentu saja, metabolisme yang baik berpengaruh pada berat badan ideal.(Baca juga: Cara Ini Bisa Turunkan Berat Badan Tanpa Diet Studi dari Smell and Taste Treatment and Research Foundation mengatakan bahwa mencium apel hijau dan pisang bisa menurunkan berat badan. Studi itu menyebutkan, aroma dua buah tadi membantu mengekang rasa lapar.Penelitian tersebut juga menyebut, jika tak memiliki apel hijau atau pisang, cobalah mencium vanili. Salah satu aroma yang bisa membantu mengurangi bobot tubuh Anda.Buah jeruk merupakan camilan yang disukai banyak orang dan juga kaya vitamin C. Selain itu, penelitian mengatakan jika Anda mencium aroma jeruk sebelum memakannya, semakin meningkatkan upaya penurunan berat badan Anda.Peneliti yang dilakukan Osaka University itu melakukan uji coba pada tikus yang kehilangan nafsu makan ketika menghirup aroma buah dengan nama genus citrus tersebut. Sebabnya, aroma dan kandungan pada jeruk berkaitan dengan enzim hati.Aroma yang kuat membuat Anda melahap makanan pada gigitan lebih kecil. Begitu hasil penelitian yang dituangkan pada studi yang dimuat journal Flavour (2012).Mengonsumsi jenis makanan yang pedas dengan rasa yang berani dan aroma yang kuat juga dikatakan membantu menurunkan berat badan. Ada beberapa bukti kuat yang mengatakan cabai pedas dapat membantu Anda membakar lebih banyak kalori.Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kimia Makanan Jerman, menemukan bahwa mencium aroma minyak zaitun extra virgin dapat menyebabkan perasaan kenyang yang lebih kuat.Apalagi ketika ekstrak aromatik dari minyak zaitun extra virgin ditambahkan ke dalam yogurt. Orang yang mengonsumsinya akan lebih mendapatkan kalori dan gula darah yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak menambahkannya.Minyak zaitun extra virgin juga memiliki lemak sehat yang membantu mengurai lemak di perut. Sementara itu, kandungan serotonin merupakan hal utama yang menyebabkan minyak zaitun extra virgin dikaitkan dengan rasa kenyang.Bau tanaman yang renyah dan menyegarkan berfungsi sebagai penekan nafsu makan. Kombinasikan menjadi bentuk inhaler berbahan adas, berguna untuk menurunkan berat badan. Begitu kata sebuah penelitian yang dilakukan oleh West Coast Institute.(TIN)