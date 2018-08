Buah dan Sayuran yang Sebaiknya Dikonsumsi Bersama Kulitnya

: Menurut para ahli, beberapa buah dan sayuran sebaiknya dikonsumsi bersama dengan kulitnya karena dianggap dapat memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan, seperti meningkatkan suasana hati Anda, membuat Anda terlihat lebih muda, dan mencegah kanker.Ada beberapa buah dan sayuran yang memang memiliki manfaat jika mengonsumsi bersamaan dengan kulitnya.Dikutip dari Mirror, berikut ini adalah beberapa buah dan sayuran yang sebaiknya dikonsumsi bersama dengan kulitnya.Menurut studi yang terbit pada 2004 di Journal of Agriculture and Food Chemistry, antioksidan kuat yang disebut super flavonoid dalam kulit jeruk dan tangerine dapat mengurangi tingkat kolesterol jahat secara signifikan, tanpa menurunkan koleterol yang baik.Ahli nutrisi, Anita Bean mengatakan, meskipun kita membuang kulitnya karena rasa pahit, kulit jeruk mengandung kadar pektin yang tinggi, yang dapat membantu menurunkan kolesterol dan bertindak seperti prebiotik, melindungi usus dengan bakteri bermanfaat.Kulit apel merah kaya dengan anthocyanin, antioksidan yang memberi perlindungan untuk mencegah kanker, khususnya kanker prostat. Kulit apel kuning mengandung karotenoid seperti betakaroten yang membantu menjaga mata yang sehat, mencegah kanker, dan melindungi tubuh dari penyakit jantung.Sedangkan kulit apel hijau kaya lutein, membantu mengurangi risiko katarak, cacat lahir, dan melindungi terhadap kanker."Warna kulit apel yang cerah benar-benar menunjukkan kandungan polifenol yang sehat di dalamnya," tambah Anita.Menurut sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2003 yang diterbitkan dalam Journal of Agricultural and Food Chemistry, kulit bawang putih dikenal memiliki sifat antioksidan kuat, dan peneliti dari perusahaan Wakunaga Pharmaceutical di Jepang mengidentifikasi enam senyawa antioksidan di dalam kulitnya."Mengupas kulit bawang putih dapat menghilangkan antioksidan fenilpropanoid yang ditemukan dalam membran beludru yang membantu melawan proses penuaan dan melindungi jantung," jelas Anita.Tim peneliti Taiwan dari Chung Shan Medical University menemukan bahwa kulit pisang dapat mengurangi depresi karena kaya hormon serotonin yang dapat menyeimbangkan suasana hati. Kulit pisang juga melindungi retina Anda karena mengandung lutein, antioksidan dari keluarga karotenoid, yang melindungi sel-sel mata dari paparan sinar ultraviolet, yang dapat menyebabkan terjadinya katarak.Kulit buah kiwi memiliki bulu-bulu halus yang kaya akan senyawa fenolik, seperti flavonoid, yang memiliki potensi anti kanker, anti-inflamasi dan sifat anti-alergen, kata Anita."Kulit buah kiwi mengandung tiga kali antioksidan dari daging buahnya dan dapat melawan serangga seperti staphylococcus dan E. coli, yang bisa menyebabkan keracunan makanan."Menurut Anita, dengan mengonsumsi kulit kentang maka Anda akan mendapatkan tambahan nutrisi."Hanya satu kulit kentang seukuran kepalan tangan dapat memenuhi berbagai jenis serat larut, kalium, fosfor, besi, seng, dan vitamin C," katanya."Selain itu, kentang juga mengandung lebih banyak vitamin C daripada jeruk, jadi sangat cocok untuk siapapun yang ingin mencegah flu dan meningkatkan sistem kekebalan mereka."(DEV)