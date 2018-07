Makan Jeruk Bantu Jaga Kesehatan Mata

: Wortel mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Namun, adakah pilihan makanan lain selain wortel?Ya, tentu saja ada. Jeruk salah satu buah yang bisa Anda konsumsi sehari-hari untuk menjaga agar penglihatan Anda tetap berfungsi optimal.Studi yang dipublikasikan dalam The American Journal of Clinical Nutrition memuat data dari 2.000 orang dewasa berusia di atas 50 tahun. Peneliti menganalisis kebiasaan makan jeruk responden selama 15 tahun, untuk mengetahui bagaimana dampaknya.Studi tersebut fokus pada antioksidan yang disebut flavonoid, yang hampir ditemukan pada hampir seluruh produk buah dan sayuran. Jeruk adalah satu-satunya makanan yang dapat mencegah terjadinya penyakit pada mata."Pada dasarnya kami menemukan bahwa orang yang makan setidaknya satu porsi jeruk setiap hari memiliki penurunan risiko untuk mengembangkan degenerasi makula dibandingkan dengan orang yang tidak pernah makan jeruk," ujar Bamini Gopinath, Profesor di Universitas Sydney, seperti dilansir dari Elite Daily.Selain itu, buah jeruk juga baik bagi Anda ketika sedang sakit. Ahli gizi dan diet Marisa Moore mengatakan meskipun vitamin C yang ditemukan dalam jeruk tidak dapat mencegah terkena flu, penelitian menunjukkan vitamin dalam jeruk dapat membantu Anda pulih dari flu lebih cepat.(DEV)