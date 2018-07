Pakai Make Up Bikin Wanita Lebih Percaya Diri

Menggunakan make up tak hanya membuat wanita menjadi lebih menarik, tetapi juga membantu menumbuhkan rasa percaya diri.Hal itu dibenarkan Angkie Yudistia. Wanita sukses yang menjadi ikon tunarungu ini mengakui jika berdandan dengan make up membuatnya tampil lebih pede."Perempuan disabilitas semuanya cantik, tinggal bagaimana bisa meningkatkan kecantikan kita," kata CEO dari perusahaan yang berfokus pada kaum disabel Thisable Enterprise ini dalam peluncuran 10 Kosa Isyarat Kecantikan L'Oreal Indonesia di Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018.Ia yakin banyak perempuan disabilitas yang memiliki potensi. Sayangnya, mereka kerap dipandang sebelah mata. Hal ini terlihat dari data penelitian Universitas Indonesia yang menunjukkan hanya 51 persen kaum disabilitas yang bekerja.Angkie Yudistia pun beranggapan bahwa kecantikan fisik juga perlu ditonjolkan agar tak lagi dipandang sebelah mata."Jadi orang tidak melihat keterbatasan kita, tetapi juga melihat kecantikan penampilan kita," tambah dia dihadapan 50 peserta disabilitas yang mengikuti kelas make up inklusif.Lihat video:(DEV)