Ini yang Terjadi pada Tubuh Ketika Anda Berhenti Minum Susu

: Banyak orang menghindari susu untuk mencegah penambahan berat badan. Padahal, susu merupakan salah satu sumber vitamin D.Lantas, apa yang terjadi pada tubuh jika tiba-tiba Anda menghentikan asupan susu?Susu kaya kandungan kalsium, protein, vitamin D, dan mineral yang penting untuk membangun tulang yang kuat. Jika Anda sedang menjalani diet bebas susu, Anda harus menemukan cara untuk menggantikan nutrisi yang hilang tersebut, kata Kelly Pritchett, PhD, RD, CSSD, juru bicara untuk Academy of Nutrition and Dietetics.Beberapa di antaranya dengan mengonsumsi makanan seperti sayuran hijau, jus jeruk, susu almond, dan brokoli.Susu juga mengandung potasium yang dapat mengurangi efek dari kenaikan tekanan darah yang disebabkan karena sodium. Isabel Maples, MEd, RD, juru bicara Academy of Nutrition and Dietetics mengatakan bahwa menurunkan tekanan darah secara efektif dapat dilakukan dengan meningkatkan konsumsi buah, sayuran, dan produk susu.Meskipun produk susu dapat meningkatkan kalori dalam jumlah besar, beberapa penelitian menunjukkan bahwa susu meningkatkan rasa kenyang dan membantu mempertahankan berat badan yang sehat. Maka jangan heran ketika Anda tidak minum susu berat badan Anda malah naik.Susu memang tidak baik untuk penderita intoleransi laktosa. Biasanya penderita akan mengalami kembung atau mual setelah minum susu.Namun, sebenarnya ketika Anda mengonsumsi susu, perlahan Anda dapat mengurangi gejala intoleran laktosa dan meningkatkan bakteri baik dalam usus."Seseorang yang intoleransi terhadap laktosa namun masih mengonsumsi susu sebenarnya dapat meningkatkan bakteri baik yang justru bisa memecah laktosa itu sendiri," ujar Maples.Anda mungkin masih bisa mengonsumsi dua gelas susu per hari atau dalam jumlah kecil, dan sebaiknya ditambah dengan makanan lain agar dengan cepat dicerna.(DEV)