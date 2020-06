Kesiapan IDI dalam Menghadapi New Normal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Saat ini Indonesia sedang bersiap menghadapi new normal. Meskipun badai pandemi covid-19 belum berakhir.Selain itu, setiap daerah memiliki perbedaan dalam menerapkan new normal. Tetapi hal ini tidak bisa dipungkiri lagi kemungkinan besar akan terjadi.Pada new normal itu sendiri, diharapkan masyarakat bisa tetap beraktivitas seperti biasa di tengah pandemi covid-19. Dengan tetap memerhatikan perilaku hidup bersih sehat (PHBS).“Sebenarnya yang harus menyiapkan diri dalam menghadapi new normal bukan hanya petugas kesehatan. Kita tahu bahwa new normal ini diterapkan dalam rangka beraktivitas menghadapi covid-19 dan titik tekannya ada di fase pencegahan,” ujar Ketua Umum PB IDI, Dr. Daeng M Faqih, SH, MH, dalam acara Live Streaming Edukasi Online oleh Betadine Indonesia, Senin, 1 Juni 2020.Menurut Dr. Daeng, strategi penuntasan covid-19 ini ada dua. Yaitu deteksi dan pencegahan.“Pertama kan deteksi cepat dan penanganan yang memang domain-nya banyak di petugas kesehatan. Strategi kedua adalah pencegahan. New normal ini lebih banyak sebenarnya kepada strategi pencegahan,” tuturnya.“Jadi bagaimana kita beraktivitas, tetapi dalam rangka beraktivitas itu perilaku kita, lingkungan kita itu tetap menjamin kita agar bisa tercegah dari infeksi. Sehingga memang ini bukan hanya tugas IDI atau petugas kesehatan. Petugas kesehatan itu lebih ke arah benteng terakhir, tetapi new normal ini lebih ke arah mendisiplinkan,” ujar Dr. Daeng.Menurut Dr. Daeng, kata kunci dalam pelaksanaan new normal ini adalah disiplin. Disiplin pada era new normal seperti sekarang bisa dikatakan sebagai vaksin."Karena vaksin atau obatnya memang belum ditemukan. Dan yang paling penting juga adalah kolaborasi dan koordinasi dari semua pihak,” tambah Dr. Daeng.Ia juga menambahkan bahwa IDI sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk memberikan masukan kapan waktu yang tepat melaksanakan new normal. Selain itu mempertimbangkan apa saja yang harus disediakan dalam menghadapi new normal nanti.“Pemerintah sekarang sudah mendorong hal itu, seperti mendorong tempat-tempat pemeriksaan PCR sudah dan sudah mendatangkan banyak sekali reagen untuk tes PCR. Dan yang terakhir melakukan pendampingan, pengawasan, pendisiplinan, kepada masyarakat agar tetap patuh pada protocol kesehatan,” ujar Dr. Daeng.Ia juga menegaskan bahwa bukan tidak mungkin penerapan new normal ini akan diberlukakan secara buka tutup. Kalau tetap bagus dan tidak ada lonjakan kasus mungkin akan dilanjutkan."Kalau terjadi pelonjakan kasus mungkin bisa ditutup sambil dilakukan evaluasi,” tutupnya.(FIR)