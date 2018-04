Studi: Sayuran dan Buah Non Organik Lebih Terpapar Pestisida

: Dalam laporan terbaru tentang residu pestisida, the Environmental Working Group menyebutkan bahwa 70 persen dari buah dan sayuran yang ditanam secara konvensional mengandung hingga 230 jenis pestisida yang berbeda.Berdasarkan pada sampel produk yang diuji oleh U.S. Department of Agriculture menemukan bahwa stroberi dan bayam mengandung residu pestisida dalam jumlah tertinggi.Salah satu contoh stroberi, misalnya, ketika diuji positif mengandung 20 jenis pestisida yang berbeda, dan bayam mengandung hampir dua kali lipat residu pestisida daripada buah atau sayuran lain.Kedua jenis produk tersebut masuk ke dalam 12 buah dan sayuran dengan konsentrasi pestisida tertinggi. Setelah stroberi dan bayam, terdapat apel, anggur, persik, ceri, pir, tomat, seledri, kentang, dan paprika manis. Lebih dari 98 persen buah persik, ceri, dan apel mengandung setidaknya satu pestisida, menurut laporan dari Time.Seberapa berbahaya paparan bahan kimia pada makanan?Sejak undang-undang federal pada tahun 1996 memerintahkan agar Environmental Protection Agency (EPA) mempelajari dan mengatur penggunaan pestisida karena berpotensi membahayakan kesehatan manusia, banyak bahan kimia beracun telah dihapus dari penggunanaan pada tanaman.Namun, penelitian terus menemukan efek potensial dari paparan pestisida yang masih digunakan dalam proses pertumbuhan tanaman. Sebuah studi baru-baru ini, misalnya, menunjukkan kemungkinan adanya hubungan antara paparan pestisida dalam produk dengan kesuburan yang rendah.Namun penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memperkuat hubungan antara paparan pestisida yang saat ini masih beredar dan efek kesehatan jangka panjang.Sementara itu, para peneliti mengatakan bahwa produk organik umumnya mengandung residu pestisida yang lebih sedikit, dan orang-orang yang khawatir tentang efek negatif penggunaan pestisida pada buah dan sayuran juga cenderung lebih memilih buah-buahan dan sayuran yang mengandung pestisida yang lebih sedikit.Lihat video:(DEV)