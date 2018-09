Pola Hidup Positif Tingkatkan Kesehatan Jantung

Memiliki pemikiran positif ternyata tak hanya baik bagi kesehatan mental, tetapi juga kondisi jantung. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa lingkungan positif membuat kesehatan jantung semakin membaik."Kami membahas bagaimana lingkungan sosial, kesejahteraan psikologis dan efektivitas strategi intervensi dapat membantu memperkuat pandangan pasien," kata Darwin R. Labarthe, MD, MPH, PhD, profesor Kedokteran Pencegahan di Northwestern University Feinberg School of Medicine dan penulis utama ulasan.Penelitian tersebut berfokus pada apakah kesejahteraan psikologis dapat secara konsisten terkait dengan penurunan risiko penyakit jantung.Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of American College of Cardiology tersebut mendefinisikan kesehatan kardiovaskular dalam dua bagian: perilaku sehat seperti diet, aktivitas fisik, status merokok dan indeks massa tubuh dan faktor kesehatan seperti tekanan darah, kolesterol total dan kadar glukosa.Dalam penelitian tersebut, tim memeriksa apakah kesejahteraan psikologis dapat menyebabkan penurunan risiko penyakit jantung.Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa optimisme memiliki efek positif pada kesehatan jantung.Dalam empat perilaku sehat yang diamati oleh tim, pasien yang paling optimis cenderung tak berniat merokok hingga 12 bulan kemudian. Selain itu, tingkat optimisme yang tinggi juga dikaitkan dengan aktivitas fisik yang teratur.Pasien yang secara psikologis lebih bahagia juga cenderung menjalani diet yang lebih sehat, yang menyebabkan mereka mempertahankan BMI yang sehat.Pasca penelitian, para peneliti menemukan bahwa kesejahteraan psikologis memengaruhi kesehatan jantung melalui proses biologis, perilaku sehat dan sumber daya psikososial."Optimisme bertahan dengan menggunakan strategi pemecahan masalah dan perencanaan untuk mengelola stres," tambahnya.Menurutnya, jika orang lain dihadapkan dengan faktor-faktor di luar kendali mereka, mereka mulai mengubah tujuan mereka dan menggunakan strategi penanganan maladaptif dimana meningkatkan peradangan dan membahayakan kesehatan jantung.(ELG)