Konsumsi Buah-buahan Ini agar Asupan Vitamin C Harian Terpenuhi

: Mikronutrien yang berupa vitamin mineral adalah zat gizi yang tak boleh disepelekan. Meskipun jumlah yang dibutuhkan tak sebanyak makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak, tak sedikit orang yang mengalami kekurangan vitamin.Oleh karena itu, beberapa orang mengandalkan suplemen atau minuman mengandung vitamin sebagai langkah instan memenuhi kebutuhan nutrisi tersebut.Menurut ahli gizi dr Marya Haryono, SpGK, pola hidup dan kebiasaan makan yang tak sehat membuat tubuh rentan mengalami defisiensi nutrisi."Salah satunya adalah defisiensi vitamin C karena kurang makan sayur dan buah," katanya dalam peluncuran minuman Oronamin C di Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018.Vitamin C memiliki banyak manfaat bagi tubuh seperti sebagai antioksidan, menjaga kesehatan kulit karena berperan dalam pembentukan kolagen, menyembuhkan berbagai jenis penyakit di antaranya flu dan sariawan, serta memperlancar metabolisme.Sumber vitamin C terbaik adalah bahan alami, yang banyak terdapat pada buah sitrus seperti lemon dan jeruk, tomat, serta brokoli.Untuk bisa memenuhi Angka Kecukupan Gizi vitamin C, diperlukan lima porsi buah dan sayur per hari agar bisa setara dengan AGK sebesar 70-90 mg."Jika tak bisa, bisa mengandalkan suplemen atau minuman vitamin," saran dr Marya.Menurutnya, tambahan tersebut akan memenuhi kebutuhan vitamin C dalam tubuh karena rata-rata suplemen dan minuman vitamin mengandung 100-200 mg.Lalu, dalam bentuk apakah yang paling efektif?"Tablet atau minuman sama saja, asalkan melihat dosisnyang diberikan," pungkasnya.(DEV)