Apakah Virus Korona Bisa Menempel di Make Up Anda?

Kita tak pernah tahu di mana virus korona bisa menempel. Namun umumnya, kita mengasumsikan virus itu menempel di tangan, masker, atau benda-benda umum. Lalu bagaimana dengan make up? Apakah virus ini bisa ada di sini juga?Dilansir dari huffpost, dokter kulit bersertifikat Dr. Adam Mamelak menuturkan bahwa saat ini belum ada penelitian yang meneliti berapa lama virus dapat hidup dalam produk kosmetik. Namun, penelitian April 2020 yang diterbitkan dalam The New England Journal of Medicine menunjukkan bahwa virus dapat hidup di permukaan plastik hingga 72 jam. Oleh karena itu, kosmetik di dalam tas makeup Anda bisa saja bermasalah.“Tabung plastik rias, botol, dan compact dapat menjadi perhatian untuk penularan virus,” kata Mamelak kepada HuffPost."Karena virus itu dapat hidup pada wadah plastik dan logam hingga tiga hari, menangani dan merias wajah, dan kemudian menyentuh wajahmu, bisa menjadi cara yang sangat nyata untuk menularkan virus,” lanjutnya.Pengawet make up menghambat pertumbuhan bakteri namun tidak menghambat virus. Menurut data Environmental Working Group’s Skin produk make up biasanya memakai bahan pengawet untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur berbahaya. Namun, Namun, ahli kimia kosmetik Vanessa Thomas menjelaskan bahwa perlindungan bukanlah yang terbaik untuk melawan covid-19."Pengawet dalam kosmetik biasanya garis pertahanan ketika datang ke kontaminasi produk kecantikan. Namun, pengawet utamanya mencegah kontaminasi bakteri dan mungkin tidak bisa melindungi dari virus,” lanjutnya.Mengingat produk itu akan menempel di mata, hidung, dan mulut Anda, maka lebih baik Anda hati-hati sebelum menggunakannya. Pastikan tempat make up itu sudah dibersihkan terlebih dahulu.(YDH)