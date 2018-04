Sinar dan Pijar Tema Wardah dalam MUFFEST 2018

(Mengangkat tema yang sesuai dengan trend make up terbaru Wardah tahun ini yaitu Wardah Sinar & Pijar, Wardah berkolaborasi dengan 4 desainer dan brand mode Indonesia yaitu Barli Asmara Prêt-à-Porter, KAMI, DINIIRA, dan Khanaan. Foto: Dok. Wardah Cosmetics)

Di bawah program Wardah Fashion Journey, untuk ketiga kalinya Wardah kembali berpartisipasi pada perhelatan pekan mode muslim terbesar di Indonesia, Muslim Fashion Festival (MUFFEST) 2018.Mengangkat tema yang sesuai dengan trend make up terbaru Wardah tahun ini yaitu Wardah Sinar & Pijar, Wardah berkolaborasi dengan 4 desainer dan brand mode Indonesia yaitu Barli Asmara Prêt-à-Porter, KAMI, DINIIRA, dan Khanaan. Ini merupakan panggung kolaborasi antara industri kosmetik dan mode yang akan mempersembahkan tren terkini untuk komunitas muslim Indonesia.Elsa Maharani, Public Relation Wardah menyampaikan, “Sejalan dengan peluncuran trend make up terbaru Wardah, Wardah Sinar & Pijar yang sudah digelar beberapa waktu yang lalu, kami kembali mempersembahkan sebuah panggung kolaborasi antara industri kosmetik dan mode. Wardah menggandeng 4 desainer yang akan mempresentasikan karya mereka berdasarkan inspirasi make up Wardah Sinar & Pijar," ujar Elsa."Kolaborasi ini merupakan bagian dari keberlanjutan dari program Wardah Fashion Journey, di mana pada pekan mode MUFESST 2018 Wardah memberikan kesempatan 4 desainer tersebut untuk memperkenalkan tren mode muslim yang siap menjadi trendsetter bagi komunitas muslim dan pencinta mode muslim."Sebagai brand kecantikan yang hadir di negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Wardah memiliki tanggung jawab untuk terus menghadirkan produk-produk kecantikan yang halal, aman, dan berkualitas bagi perempuan Indonesia.Melalui tren make up terbaru Wardah yaitu Wardah Sinar & Pijar, Wardah memperkenalkan 4 inspirasi make up yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup modern perempuan muslim. Inspirasi make up tersebut adalah Percik Jiwa, Emosi Murni, Semu Mimpi, dan Denting Bersemi, hadir dengan warna-warna alam yang dapat menggambarkan kekuatan perempuan.(Baca juga: 6 Kecelakaan Make Up yang Umum Terjadi Menjadi bagian dari program Wardah Fashion Journey, melalui kolaborasi ini Wardah memberikan kebebasan kepada 4 desainer untuk berekspresi dan melahirkan sebuah koleksi busana muslim.Koleksi masing-masing desainer akan mengangkat inspirasi make up Wardah yaitu, Barli Asmara Prêt-à-Porter X inspirasi make up Denting Bersemi, KAMI X inspirasi make up Emosi Murni, Khanaan X inspirasi make up Percik Jiwa, dan DINIIRA X inspirasi make up Semu Mimpi.“Indonesia memiliki potensi muslim fashion yang tinggi, hal ini juga didukung dengan hadirnya beragam komunitas hijabers yang mewakili berbagai karakter perempuan muslim Indonesia. Melalui program Wardah Fashion Journey, kontribusi kami pada MUFFEST 2018 juga merupakan langkah Wardah dalam mewujudkan misi menjadikan Indonesia sebagai kiblat fashion muslim dunia dan sekaligus memperkuat posisi Wardah sebagai produk kosmetik halal pertama di dunia," tambah Elsa Maharani, Public Relation Wardah.Selama MUFFEST 2018 berlangsung dari tanggal 19-22 April 2018 di Jakarta Convention Center (JCC), Wardah juga menggelar berbagai kegiatan yang ditujukan untuk perempuan muslim Indonesia.Bekerjasama dengan MUFFEST, Wardah menggelar The Next Face MUFFEST 2018, sebuah ajang pencarian ikon MUFFEST 2018 di mana pemenang akan terlibat di berbagai kampanye dan aktivitas. Kompetisi ini diperuntukan bagi perempuan muslim yang memiliki karakter pribadi yang inspiratif, berhijab, dan aktif secara positif di media sosial.Tidak hanya itu, merupakan bagian dari agenda Wardah Fashion Journey di MUFFEST 2018, Wardah juga menggelar Make up & Hijab Do Competition yaitu kompetisi kreasi membuat tampilan Wardah Sinar & Pijar 2018 secara original, kreatif, dan sesuai dengan filosofi tren make up Wardah."Dari berbagai kegiatan yang dilakukan, kami berharap dapat memberikan inspirasi kepada perempuan muslim Indonesia. Sesuai dengan tagline Wardah yaitu Inspiring Beauty, melalui kecantikan sebarkan semangat positif dan kebaikan untuk orang banyak," tutup Elsa Maharani.(TIN)