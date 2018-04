Lima Sumber Serat ini Baik untuk Tubuh Anda

(Oat bran atau lapisan paling luar kernel gandum adalah salah satu alternatif pilihan terbaik selain oatmeal. Foto: Alexander Mils instagram.com/alexandermils/Unsplash.com)

Serat mungkin tidak menjadi pilihan utama yang Anda pilih jika berkaitan dengan masalah kesehatan.Umumnya masalah yang diperhatikan adalah seputar bagaimana cara meningkatkan asupan protein, atau mengurangi asupan gula harian Anda. Namun hal tersebut sebaiknya diubah karena mungkin saja Anda tidak mendapatkan asupan serat yang cukup.Menurut FDA, umumnya orang Amerika tidak mencukupi asupan serat yang dibutuhkan per hari. Ini bisa menyebabkan masalah karena kekurangan konsumsi serat berkaitan dengan hasil kesehatan yang buruk, seperti risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung, obesitas, atau kanker kolorektal."Data kami menunjukkan bahwa hanya 4 persen dari semua pria dan 13 persen wanita di Amerika Serikat memiliki asupan serat di atas jumlah yang disarankan," ujar ahli nutrisi Yanni Papanikolaou, kepada Menshealth.com.Berikut ini adalah 5 sumber serat yang sangat baik bagi tubuh Anda.Almond adalah salah satu jenis kacang-kacangan yang memiliki kandungan serat yang tinggi yaitu dengan kandungan 3 gram serat per ons. Padukan kacang almond dengan sepotong buah sebagai camilan, dan Anda bisa mendapatkan asupan yang kaya nutrisi selain rasa yang lezat.Kacang-kacangan tidak hanya baik untuk jantung Anda namun juga mengandung sangat banyak nutrisi untuk bagian tubuh yang lainnya. Dengan harga yang cukup murah, kacang-kacangan bisa dengan mudah dipadukan dengan makanan lainnya. Dengan kandungan serat sebanyak 15 gram per cangkir, satu cangkir kacang hitam dapat memenuhi setengah dari kebutuhan harian Anda.(Baca juga: Enam Cara Menikmati Oat untuk Turunkan Bobot Tubuh Buah utuh secara umum adalah sumber serat yang bagus, tetapi beberapa buah yang mengandung serat lebih banyak dari buah lainnya. Raspberry mengandung 8 gram serat per porsi, raspberry tidak hanya rendah kalori, mereka juga sangat kaya nutrisi. Tambahkan secangkir raspberi ke dalam smoothie, yogurt, sereal, atau keju cottage.Minyak biji rami atau flaxseed oil adalah pembangkit tenaga nutrisi dengan lemak omega-3, protein dan tentu saja serat. Ini bisa menjadi pilihan sempurna pada sarapan Anda dengan menambahkannya dengan oatmeal atau yogurt yang dicampur dengan keju cottage.Oat bran atau lapisan paling luar kernel gandum adalah salah satu alternatif pilihan terbaik selain oatmeal. Oat bran memiliki konsistensi dan tekstur yang lebih creamy dan dikemas dengan 6 gram serat hanya dalam 1/3 cangkir.(TIN)