Berapa Lama Waktu Berdandan Wanita Indonesia?

Saat ini pastinya kaum hawa sudah mengetahui beberapa beauty influencer kecantikan seperti Tasya Farasya, Suhay Salim, sampai yang sempat demam di media sosial adalah Rahmawati Kekeyi Putri.Dari berdandan dengan ala kadar hingga make up tebal yang menghabiskan waktu berjam-jam. Nah, menebak-nebak seberapa lama wanita Indonesia dalam berdandan, ZAP Beauty Index menjabarkan persentasenya. Sebanyak 43,8 persen wanita Indonesia menghabiskan waktu antara 15-30 menit untuk mengaplikasikan make up-nya.Usia 61-65 tahun hanya menghabiskan waktu 15 menit saja untuk mengaplikasikan make up. Jumlah persentasenya hanya 22,2 persen saja.Hanya 0,6 persen dari total 17.889 responden yang menggunakan full make up. Ini artinya hanya 10.7334 orang saja yang tampil lengkap bermake up setiap harinya.Mungkin ini tak asing lagi, yaitu menggunakan make up hanya untuk bertemu dengan kekasih atau pasangan saja. Nilainya 39,0 persen wanita yang menggunakan full make up jika akan jumpa kekasih.Rambut juga tak kalah mencuri perhatian. 54,9 persen wanita Indonesia juga peduli dengan rambut.Concern soal mendandani rambut sekitar 15 menit saja. Dan kesimpulan survei dalam data ZAP Beauty Index adalah wanita Indonesia menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengaplikasikan make up dibandingkan untuk menata rambut.(TIN)