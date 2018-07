Tips Memulai Hari Agar Lebih Sehat

("Mulailah hari Anda dengan segelas air untuk mengisi ulang cairan dalam tubuh begitu bangun tidur," ujar Dawn Thorpe Jarvis, R.D., direktur senior ilmu nutrisi dan konten pendidikan untuk Garden of Life. Foto: Ketie Joie/Unsplash.com)

Banyak orang lebih memilih tidur lebih lama dibandingkan melakukan aktivitas yang menyehatkan di pagi hari. Padahal, rutinitas sehat untuk memulai hari tak melulu dimulai dengan pergi ke gym.Berikut adalah beberapa kegiatan pagi hari yang membuat Anda lebih segar dan bugar."Mulailah hari Anda dengan segelas air untuk mengisi ulang cairan dalam tubuh begitu bangun tidur," ujar Dawn Thorpe Jarvis, R.D., direktur senior ilmu nutrisi dan konten pendidikan untuk Garden of Life."Peregangan hanya selama lima menit akan membuat darah Anda mengalir dan meredakan ketegangan," kata Lauren Fleri, pelatih CrossFit Level II di Brick New York.(Baca juga: Sikap Positif Kunci Awet Muda Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat Amerika Serikat melaporkan bahwa hanya 1 dari 10 orang dewasa yang mendapatkan cukup nutrisi. Jarvis menyarankan mengonsumsi multivitamin untuk membuat tubuh tetap segar dan bugar."Metabolisme melambat di pagi hari sehingga lebih baik lakukan pembakaran kalori yang mudah," ujar Jarvis. Sayuran hijau dengan protein adalah sumber makanan yang tinggi antioksidan dan baik untuk dikonsumsi.Salah satu sarapan sehat yang bisa disiapkan di malam sebelumnya adalah oat yang dicampurkan dengan tambahan lain seperti yogurt, susu, atau buah-buahan.Sebuah penelitian dari University of Pennsylvania menyebitkan bahwa orang-orang yang membaca berita negatif, meski hanya tiga menit, 27 persen merasa tak bahagia dalam menjalani hari dibandingkan orang yang tidak melihat berita negatif.Beberapa orang lebih senang olahraga di pagi hari. Pelatih Hollis Tuttle dari Mile High Run Club di New York City menyarankan agar merencanakan jenis olahraga malam hari sebelumnya agar Anda tidak bingung memilih ketika sudah sampai di gym.(TIN)