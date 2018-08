Jangan Memaksa jika Anak Susah Makan, Ini Alasannya

: Anak Anda pemilih makanan? Naluri sebagai orangtua memaksa Anda untuk memohon, menyuap, atau meminta mereka makan yang banyak. Anda khawatir dengan tumbuh kembang mereka karena mereka hanya makan nasi plus nugget ayam?Namun, penelitian menunjukkan bahwa memaksa anak untuk mencoba suatu makanan yang baru tidak akan membantu. Para peneliti di University of Michigan menemukan bahwa ketika orangtua memaksa anak-anak pada waktu makan tidak mempengaruhi pertumbuhan mereka. Hal itu bahkan tidak berpengaruh terhadap si pemilih makanan hingga satu tahun kemudian."Faktanya kami tidak menemukan hubungan antara memaksa makan dan pilih-pilih makanan. Ini menunjukkan bahwa pemilih makanan tidak terlalu berubah. Sama sulitnya dengan menghilangkan rasa malu pada anak pemalu. Butuh pendekatan yang berbeda bukan menekan," kata peneliti Julie Lumeng, MD, seorang profesor pediatri di University of Michigan.Tekanan waktu makan juga dapat memperburuk kebiasaan makan anak dari waktu ke waktu. Hal itu disampaikan oleh ahli diet anak Natalia Stasenko. Apalagi jika ada alasan yang mendasari keraguan anak untuk makan seperti kecemasan atau masalah motorik mulut.Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan saat makan tidak meningkatkan berat badan anak. Taktik itu malah dapat berkontribusi pada risiko obesitas yang tinggi saat anak bertambah usia.Lantas, apa yang harus orangtua lakukan? Lakukan secara bertahap. Anak-anak mungkin akan mencoba makan sesuatu yang baru ketika melihat orang lain makan makanan itu."Satu gigit pertama" dapat membantu anak-anak untuk menyukai dan menerima makanan baru. Memasangkan makanan yang baru dengan makanan yang mereka sukai, misalnya sayuran dengan saus tomat, juga bisa dicoba.Lihat video:(DEV)