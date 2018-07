Tiga Kebiasaan Baik agar Anak Berprestasi di Sekolah

Semua orang tua pasti menginginkan anaknya berprestasi di sekolah. Masalahnya, tidak semudah itu. Prestasi tak hanya lahir dari intelegensia dan ketekunan, tetapi juga didukung kondisi mental dan kesehatan anak.Dikutip dari Reader's Digest, ahli saraf dan juga penulis buku The Winner's Brain: 8 Strategies Great Minds Use to Achieve Success, Mark Fenske berbagi tips agar anak Anda berprestasi di sekolah.Sebuah penelitian menunjukkan, fungsi memori dan kognitif anak-anak yang aktif terbukti lebih baik. Para peneliti memaparkan bahwa anak-anak yang gemar berolahraga memiliki kemampuan matematika, membaca, dan mengeja yang lebih baik.Asam lemak omega 3 dan 6, serta antioksidan sangat penting untuk kesehatan dan untuk perkembangan lobus, neuron, dan sinaps pada anak-anak. Perbanyak asupan ikan, telur, kacang-kacangan, serta buah dan sayur agar tumbuh kembang anak maksimal.Tidur merupakan istirahat yang penting bagi perkembangan otak anak. Anak-anak yang kurang tidur umumnya mengalami kesulitan dalam mempertahankan apa yang telah mereka pelajari di sekolah.(DEV)