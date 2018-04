Kenali Dua Pertanda Tubuh Mulai Menua

: Selain usia, pertanda lain yang menunjukkan mulai menuanya seseorang adalah perilaku keseharian yang mulai mengalami penurunan. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa memilih gaya fesyen yang nyaman dan berusaha keras memelajari teknologi terbaru adalah beberapa indikator umum penanda penuaan.Penelitian yang dilakukan oleh Future You tersebut menemukan bahwa nyeri sendi dan kaku pada tubuh adalah pertanda utama dari lanjut usia."Faktanya, lutut adalah bagian tubuh yang paling sering menimbulkan ketidaknyamanan pada warga Inggris. Jadi, sebaiknya rawatlah bagian tubuh tersebut seiring bertambahnya usia," ujar juru bicara Future You pada The Independent.Sekitar 47 persen orang muda mencemaskan tentang kehilangan ingatan pada usia tua, sementara 29 persen lebih berfokus pada bagaimana dampak usia tua pada kesehatan dan kebugaran.Tak hanya itu, satu dari lima orang kahwatir pada penampilan, terutama kerutan yang muncul di usia senja.Oleh karena itu, berjuta-juta orang mulai berpikir untuk mengubah kebiasaan makan mereka, dimana konsumsi makanan sehat dan sayuran hijau lebih diprioritaskan."Menarik melihat banyak orang Inggris mulai sadar untuk mengurangi dampak penuaan dengan mulai mengenali manfaat dari bahan alami dan mengonsumsi suplemen makanan," pungkas juru bicara.Lihat video:(DEV)