Ini Alasan Mengapa Konsumsi Kafein Dapat Memicu Kenaikan Berat Badan

Penurunan berat badan, kafein, dan tidur saling berhubungan. Anda harus memerhatikan kualitas tidur dan asupan kafein jika ingin menurunkan berat badan.Ahli gizi selebriti Rujuta Diwekar menyarankan untuk menghindari minum kafein di atas pukul 3 sore. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian dari University of Barcelona yang menyebutkan bahwa dibutuhkan waktu sekitar 45 menit bagi kafein untuk memengaruhi keseluruhan tubuh, terserap ke dalam membran sel.Sementara, efek kafein sendiri bisa bertahan sekitar enam jam. Akibatnya, tidur pun menjadi terganggu. Oleh karena itu, disarankan mengonsumsi kafein minimal enam jam sebelum jam tidur.Selain kopi, minuman energi juga mengandung kafein. "Minuman energi ini mengganggu kepadatan mineral tulang dan kesehatan hormonal dan karenanya mereka sebaiknya dihindari," kata Rujuta.(Baca juga: Mencium Aroma Kopi Tingkatkan Kemampuan Analisis Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Frontiers in Public Health dalam tulisan yang berjudul "Your caffeine consumption could be hampering your weight loss goals", menyatakan bahwa kadar gula dan kafein yang tinggi dalam minuman energi dapat menyebabkan masalah seperti penyalahgunaan zat dan agresi, masalah kesehatan mental dalam bentuk kecemasan dan stres, tekanan darah tinggi, kegemukan, kerusakan ginjal, kelelahan, sakit perut dan iritasi.Selain itu, beberapa sumber kafein seperti obat penghilang rasa sakit, pil penurun berat badan, kopi tanpa kafein, teh hijau dan cokelat dapat menghambat upaya penurunan berat badan karena mengganggu pola tidur alami.Kafein tidak hanya menyebabkan kurang tidur, tetapi juga memicu kenaikan berat badan. Padahal, sebuah studi mengatakan bahwa kehilangan hanya 30 menit tidur setiap hari dapat menyebabkan kenaikan berat badan dan dapat meningkatkan serangan diabetes tipe 2.Hal tersbeut jelas menunjukkan bahwa durasi tidur pendek dapat memiliki efek signifikan pada obesitas dan resistensi insulin.(TIN)