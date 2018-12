Pergantian Musim, Jangan Tularkan Penyakit pada Si Kecil

(Cucilah tangan sebelum Anda menggendong bayi dan setiap kali bersin. Foto: Neonbrand/Unsplash.com)

Pergantian musim biasanya membuat tubuh juga mudah down. Tak jarang Anda juga jadi jatuh sakit. Jika begini, bagaimana mengurus di kecil? David Hill, MD, penulis "Dad to Dad: Parenting Like a Pro," berbagi cara menanganinya.Anda masih harus mengurus si kecil bahkan saat Anda sedang sakit. Berikut ini tipsnya:Cucilah tangan sebelum Anda menggendong bayi dan setiap kali bersin, batuk, atau membuang ingus. Anda bisa menggunakan cairan steril yang mengandung paling tidak 62 persen alkohol untuk mencuci tangan jika Anda memiliki gejala pilek atau flu.Namun tetap gunakan sabun jika Anda miliki virus perut (alkohol tidak akan membunuh kuman penyebab diare tertentu).(Baca juga: Menahan Bersin Bisa Berdampak Buruk pada Pembuluh Darah Otak Mencium perut atau punggung boleh saja, tapi jauhi wajah, tangan, atau kaki. Tujuannya adalah menghentikan kuman berpindah ke mata, hidung, atau mulut.Tetap menyusui, kecuali Anda diresepkan obat yang tidak aman dikonsumsi saat menyusui. “Dalam banyak kasus, Anda akan mentransfer antibodi yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya,” kata Dr Hill.(TIN)